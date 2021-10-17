Илон Маск заработал почти 13 миллиардов долларов за несколько дней: как ему это удалось

В октябре фондовый рынок США почти полностью восстановился после сентябрьского падения на 4,7%. Главным бенефициаром этого подъема стал Илон Маск, который является самым богатым человеком мира.

Всего за неделю капитал миллиардера увеличился на 12,7 миллиарда долларов. Все благодаря компании Tesla, цена акций которой достигла 8-месячного максимума.

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Маск за неделю заработал почти 13 миллиардов долларов

Общие активы Tesla подорожали почти на 50% с конца мая. В течение последней недели акции производителя электромобилей выросли на 7,3%, впервые с февраля превысив отметку в 800 долларов. Tesla также опередила индекс S&P 500 на 1,8% на этой неделе. На фоне этого капитал Илона Маска вырос до рекордных 214,8 миллиарда долларов, по данным Forbes.

Этому взлету способствовали рекордные продажи электромобилей. Компания доставила 241 300 автомобилей в третьем квартале 2021 года. При этом объем продаж Tesla остается на довольно низком уровне, по сравнению с другими производителями автомобилей:

компания Ford в 2020 году продала 4,2 миллиона автомобилей только в США;

автомобилей только в США; у Toyota этот показатель равен 9,5 миллиона автомобилей.

Капиталы других миллиардеров

Однако рыночная капитализация Tesla, которая по данным Yahoo! Finance составляетдолларов, значительно выше суммарной стоимости Ford и Toyota. Цена акций производителя электромобилей колеблется на уровнеза каждую.

Последняя неделя оказалась удачной в финансовом плане не только для Илона Маска. Капиталы Бернара Арно и Джеффа Безоса также выросли на миллиарды долларов. Состояние французского бизнесмена увеличилось на 10,5 миллиарда долларов. Ценные бумаги его компании LVMH подорожали на 6,1%. Основатель Amazon и бывший лидер рейтинга самых богатых людей мира Джефф Безос получил 5,6 миллиарда долларов. Акции Amazon выросли в цене на 3,3%.

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Состояние миллиардеров согласно Forbes :