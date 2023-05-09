Крупнейшая нефтяная компания заявила о значительном падении прибыли, но превзошла прогнозы

Крупнейшая нефтяная компания мира обнародовала финансовый отчет за первый квартал 2023 года. О реальных результатах и ожиданиях экспертов – далее в тексте.

Речь идет о Saudi Aramco, зафиксировавшей падение прибыли на 19%. Чистая прибыль компании составила 31,9 миллиарда долларов. Годом ранее этот показатель составлял 39,5 миллиарда долларов.

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Прогнозы экспертов

Интересно, что аналитики ожидали спада. Среди главных причин, которые они выделяли:

Инфляция;

Высокие базовые ставки, установленные мировыми регуляторами.

Эти факторы давят на рынок нефти, поскольку влияют на глобальный спрос, а также создают условия для рецессии. Несмотря на это, реальные результаты Saudi Aramco превзошли ожидания экспертов по отчету за первый квартал текущего года. Они считали, что компания за первые три месяца года заработает 30,5 миллиарда долларов.

К теме! Саудовская Аравия сообщила об уменьшении стоимости нефти для клиентов со своего главного рынка сбыта . Речь идет об Азии . В то же время трейдеры и нефтеперерабатывающие компании ожидали, что скидка будет больше.

Актуальные позиции компании на рынке

Saudi Aramco – крупнейшая нефтяная компания мира, акции которой торгуются на фондовой бирже. Нефтяной гигант принадлежит государству – Саудовской Аравии. На момент создания этого материала стоимость акций Saudi Aramco колеблется на уровне. 33,60 риала или 8,96 доллара.

В то время как ее рыночная капитализация составляет 7,4 триллиона саудовских риалов, по данным Yahoo!Finance. Кроме того, нефтяная компания входит в тройку самых дорогих компаний мира по уровню стоимости на рынке, занимая третье место.