Россия зарабатывает миллиарды долларов на поставках нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". Для Москвы этот маршрут остается одним из ключевых источников дохода от экспорта "черного золота" в восточную Европу.

Что такое нефтепровод "Дружба"?

Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске (Татарстан) и проходит через Самару и Брянск в России, далее через белорусский Мозырь, где разветвляется на два направления. Северная ветка идет в Беларусь, Польшу и Германию, южная – в Украину, Чехию, Словакию и Венгрию, пишет 24 Канал.

Актуально Остановка нефтепровода "Дружба": подорожает ли нефть и бензин и какие есть альтернативные марштуры

С февраля 2023 года прокачка по северной ветке была остановлена из-за санкций ЕС, однако южное направление продолжает работать. Оно стало главным маршрутом поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

Как ВСУ остановили работу нефтепровода "Дружба"?

ВСУ продолжают наносить удары по нефтеперекачивающей станции в Унече Брянской области, что приводит к остановке работы нефтепровода "Дружба".

Интересно! В ночь на пятницу, 22 августа, поставки снова были прекращены из-за атаки на российско-белорусской границе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что это уже третья подобная ситуация за короткий промежуток времени. По его словам, в результате удара прокачка нефти в Венгрию прекратилась.

Поставки сырой нефти в Венгрию снова прекращены,

– написал Сийярто в Facebook.

Ранее, 12-13 августа, работа "Дружбы" останавливалась из-за атак на ту же станцию. В декабре 2024 года ВСУ также наносили удары по инфраструктуре, связанной с нефтепроводом "Дружба".

Сколько нефти Россия поставляет через "Дружбу"?

По данным Forbes в 2024 г., крупнейшим покупателем нефти по этому маршруту стала Венгрия – около 4,7 миллиона тонн, что соответствует уровню 2023 года. Словакия импортировала 3,9 миллиона тонн, что на 15% меньше, а Чехия – 2,7 миллиона тонн, что на 35% меньше.

По информации Bloomberg, только в июле 2025 года Россия поставила в Венгрию 436 тысяч тонн сырой нефти, а в Словакию – около 356 тысяч тонн.

Сколько зарабатывает Россия на импорте нефти через "Дружбу"?

По оценке бывшего руководителя "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, несмотря на войну, Украина продолжает транзитировать около 14 миллионов тонн российской нефти в год. Доход России от этих поставок он оценивает примерно в 6 миллиардов долларов ежегодно.

Примечательно! Это приносит России ежедневный доход в около 16,5 миллионов долларов.

По мнению народного депутата Украины Олега Синютки, доход России от транспортировки нефти "Дружбой" может быть еще больше. По его словам, Москва прокачивает около 300 тысячи баррелей нефти в сутки, а годовой доход может превышать 7 миллиардов долларов.