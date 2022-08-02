Нефтегазовый гигант BP заработал максимальную годовую прибыль за 8 лет

Прибыль британского нефтегазового гиганта BP за квартал составила более 4 миллиардов долларов. Годовая – достигла максимума за восемь лет в условиях роста цен на нефть.

Прибыль BP

Базовая прибыль нефтяной компании BP составила 4,1 миллиарда долларов по результатам IV квартала 2021 года против 115 миллионов долларов против аналогичного периода в прошлом году. Всего за весь прошлый год компания заработала 12,8 миллиарда долларов. Компания смогла существенно приумножить прибыль благодаря мировому газовому кризису и повышению цен на нефть.

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Следует отметить, что в 2020 году британская нефтегазовая компания ВР зафиксировала убыток в 5,7 миллиарда долларов.

Выкуп акций компании

Нефтегазовая компания также заявила, что намерена совершить выкуп акций компании на сумму 1,5 миллиарда долларов и сохранить дивиденды в 54 цента на акцию. Отметим, что цена акций с начала года выросла более чем на 23%.

В отчете также указано, что обратный выкуп акций будет осуществлен до объявления результатов за первый квартал 2022 года "за счет избыточного денежного потока 2021 года".

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