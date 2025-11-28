Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что встреча политиков состоится в Москве в эту пятницу.

Что известно о визите Орбана в Москву?

Сначала Орбан не рассказывал, что эта встреча состоится. Однако впоследствии венгерский премьер сообщил о намерении обсудить с Путиным поставки сырой нефти и газа в Венгрию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Орбан также хочет обсудить с Путиным ситуацию в Украине.

Заметим, что Орбан имеет довольно тесный контакт с Москвой. Венгрия, в частности, зависима от российских энергоносителей (хотя ЕС и пытается сократить эту зависимость).

Виктор Орбан Премьер-министр Украины Я еду (в Москву – 24 Канал), чтобы обеспечить энергоснабжение Венгрии на зиму и следующий год.

В 2025 году Венгрия продолжила активно покупать российские энергоносители:

в целом было импортировано – 8,5 миллиона тонн сырой нефти;

а также более 7 миллиардов кубических метров природного газа.

США приняли решение предоставить Венгрии освобождение от санкций. Речь идет об ограничении на использование российской нефти и газа. Такое решение Трампа стало следствием встречи с Орбаном.

Венгрия также заключила соглашение с США, относительно сотрудничества в области ядерной энергетики. В частности, этот договор предусматривает, что венгерская сторона покупает американское ядерное топливо и технологий для хранения отработанного топлива на построенной Россией атомной электростанции – Пакш.

Интересно! Ранее Орбан заявлял, что он стремится возродить планы, относительно мирного саммита в Будапеште. Речь идет о встрече между Путиным и Трампом для урегулирования ситуации в Украине.