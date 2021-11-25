Не просто легендарный баскетболист: во что инвестировал Майкл Джордан

Легенда НБА Майкл Джордан стал инвестором онлайн-платформы WatchBox. Компания продает элитные наручные часы.

Среди инвесторов также оказались форвард Милуоки Бакс и Марк Ласри, владелец команды "Яннис Адетокунбо". А также звезды команды "Финикс Санз" Крис Пол и Девин Букер, инвестор из Уолл-стрит Билл Акман и другие. Стоимость компании оценивается почти в 1 миллиард долларов. В последний раунд финансирования удалось привлечь 165 миллионов долларов.

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Чем особенно WatchBox Это не обычная онлайн-платформа, где разные продавцов продают свои товары. WatchBox особенно тем, что она выкупает часы у продавцов, проверяет их подлинность и уже потом перепродает их коллекционерам и другим покупателям.



Элитные часы от WatchBox проверены на подлинность / Фото WatchBox

Рынок элитных часов

Рынок подержанных часов класса люкс процветает. Секрет прост – такие ведущие производители, как Rolex и Richard Mille, производят ограниченное количество часов. Это позволяет сохранять стоимость часов на вторичном рынке, особенно когда спрос растет.

По оценкам консалтинговой компании McKinsey, в 2019 году продажи подержанных часов достигли 18 миллиардов долларов, а к 2025 году могут вырасти до 32 миллиардов долларов.

Спортсмены в помощь

У WatchBox много конкурентов. Watchfinder, Watchmaster и Hodinkee также являются платформами для продажи подержанных часов. В частности, Hodinkee недавно привлекла 40 миллионов долларов от инвесторов.

Сейчас WatchBox крупнейшая компания в США по продаже подержанных часов. С момента создания доход компания превысил 1 миллиард долларов. Но появившийся во время пандемии спрос понемногу уменьшается. Так что компаниям приходится активнее бороться за место под солнцем. Для этого WatchBox и привлекла звезд спорта как инвесторов.