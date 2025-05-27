Как накопить на собственную пенсию

В современном мире украинцам стоит начинать самостоятельно думать о собственной пенсии. Очень вероятно, что поколения, которые сейчас активно работают, могут не рассчитывать на пенсионные выплаты от государства.

Как накопить на пенсию

В Украине на сегодня действует солидарная пенсионная система, которая предусматривает, что люди трудоспособного возраста делают взносы в Пенсионный фонд. Эти средства используют на выплату пенсий. Однако в ситуации, когда пожилых людей становится больше, а молодежи – меньше, эта система может не выдержать, пишет 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

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Уменьшение количества трудоспособного населения приведет к меньшим пенсиям. По данным Forbes Ukraine, уже через 20 лет в Украине на трех человек в возрасте от 60 лет будет приходиться один человек в возрасте от 20 лет. Именно поэтому стоит начать думать о собственной пенсии как можно раньше.

При этом экономя средства нужно учитывать следующие правила:

Стоит выбирать инструменты, доходность которых выше инфляции.

Необходимо овладеть базовыми принципами финансовой грамотности. Это важно даже если человек сотрудничает с экспертами.

Инструменты для сбережения средств и инвестиций

Один из самых распространенных вариантов для сбережения в современном мире – это банковские депозиты. В Украине в среднем ставки по депозитам составляют от 12% до 17% годовых. Речь идет о вложенных в гривне. Тогда как депозиты в иностранной валюте, например доллар и евро, имеют значительно меньшие ставки:

Долларовые депозиты имеют ставки на уровне 0,85 – 1,3%.

По депозитам в евро предлагают ставки на уровне 0,38% – 0,68%.

Еще один вариант для сбережения средств и инвестиций – это ОВГЗ. Облигации внутреннего государственного займа имеют среднюю ставку 16% в гривне, информирует Министерство финансов Украины. Кроме того, есть ОВГЗ в долларах и евро, которые имеют доходность на уровне 4% и 3% соответственно. Напомним, что украинские облигации в долларах упали в цене, поскольку инвесторы теряют веру в скорое завершение войны России против Украины.

Среди инструментов, которые могут помочь накопить средства на собственную пенсию, также накопительное страхование жизни. По сути это аналог депозита в банке, что предлагают страховые компании. Однако лицо может рассчитывать на определенные выплаты в случае очень сложных жизненных ситуаций. Например, речь идет о болезни или смерти человека.

Также накопить на пенсию могут следующие инструменты: