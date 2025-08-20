Правительство США может приобрести долю Intel, чтобы поддержать крупного производителя микросхем и развить внутреннее производство. Эта инициатива призвана привлечь новых клиентов для компании которая в последние годы испытывает серьезные трудности.

Как США будут спасать Intel?

В августе 2025 года появились сообщения о том, что администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении доли в технологическом гиганте Intel. Предполагается, что правительство может получить неконтролирующую долю в обмен на гранты, которые уже были выделены компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается план правительства США по приобретению доли в корпорации Intel может предоставить производителю микросхем, который переживает трудности, мощного партнера.

Хотя перед компанией стоит гораздо более сложная задача: найти достаточное количество платежеспособных клиентов.

Важно! Потенциальная доля может составлять около 10% от рыночной стоимости Intel.

Аналитики Уолл-Стрит не ожидают, что эти средства сами по себе смогут оздоровить бизнес Intel, который долгие годы страдал от снижения продаж и терял доли рынка.

Однако есть вероятность, что давление со стороны президента Дональда Трампа поможет компании привлечь больше клиентов для своего производственного подразделения, что потенциально оправдает затраты на расширение внутреннего производства.

Если США в результате приобретут долю Intel, Трамп станет вашим продавцом, –

сказал старший портфельный менеджер Synovus Trust Дэн Морган.

В этом году президент добился обещаний о многомиллиардных инвестициях в США, даже если часть этих обещаний являются переработанными версиями уже действующих планов.

Интересно! Apple пообещала вложить 600 миллиардов долларов в расширение производства в США, а Taiwan Semiconductor Manufacturing выделила 165 миллиардов долларов на строительство завода в Аризоне.

В случае с Intel администрации Трампа придется убедить скептически настроенных потенциальных клиентов использовать продукцию компании для своих производственных нужд.

Компания пыталась конкурировать с TSMC в так называемом литейном бизнесе – производстве чипов по чертежам заказчиков, – но ей едва удавалось доказать, что она может соперничать с лидером отрасли.

Кроме денег, Intel нужны клиенты. Возможно ли, что администрация будет "поощрять" клиентов использовать мощности Intel прямо или косвенно – через тарифы или другое регулирование? Мы не знаем,

– отметила аналитик Bernstein Стейси Расгон.

Японская телекоммуникационная и медиа корпорация SoftBank уже согласилась приобрести акции Intel на 2 миллиарда долларов, что повышает вероятность использования компании для производства чипов.

Интересно! Основатель SoftBank Масайоси Сон, установил тесные связи с Трампом и планирует разрабатывать чипы с искусственным интеллектом, способные конкурировать с продукцией Nvidia

Инвесторы положительно восприняли эту идею, и во вторник, 19 августа, акции Intel выросли на 7%.

Что говорят в правительстве США об Intel?

Министр торговли США Говард Лютник подтвердил на этой неделе, что правительство обсуждает возможность приобретения части акций Intel.

Нам нужно производить собственные чипы здесь. Мы не можем полагаться на Тайвань,

– заявил Лютник.

Это стало неожиданным поворотом в карьере генерального директора Intel Лип-Бу Тана, которого Трамп критиковал ранее в этом месяце. Президент призвал топ-менеджера уйти в отставку из-за прошлых связей с Китаем, но после встречи в Белом доме изменил свою позицию.

Почему Intel в кризисе?

Предыдущий генеральный директор Пэт Гелсингер делал ставку на то, что расширение завода в Огайо изменит судьбу Intel, превратив ее в производителя микросхем и поставщика полупроводников для внешних клиентов – модель, которая сделала TSMC компанией с оборотом в триллион долларов.

Интересно! В 2022 году Гелсингер пообещал создать 20 тысяч рабочих мест и дать импульс развитию индустрии микросхем США.

Однако завод не может окупиться без крупных внешних заказчиков, особенно учитывая дороговизну внедрения передовых технологий. Intel неоднократно откладывала проект, который теперь планируется завершить лишь к 2030-м годам.

Компании потребуется около 20 миллиардов долларов для запуска производства следующего поколения,

– отметил аналитик Seaport Research Partners Джей Голдберг.

Аналитики также отмечают, что правительственная сделка "деньги в обмен на акции" не обязательно эффективнее грантов.

Финансирование строительства без клиентов вряд ли принесет пользу акционерам, крупнейшим из которых в этом случае будет правительство США,

– добавила Расгон.

Ситуация также не меняет позиции Intel в технологической отрасли: компания отстает в производстве чипов для искусственного интеллекта, где лидирует Nvidia.

Крупнейшие операторы центров обработки данных – так называемые гиперскейлеры, такие, как Google (дочерняя компания Alphabet), которые ежегодно тратят более 80 миллиардов долларов на новое оборудование, – не согласны использовать менее мощные чипы только из-за давления правительства.

Важно! TSMC остается ведущим производителем микросхем для таких компаний, как Apple, Nvidia и AMD.

Intel еще предстоит доказать, что она способна идти в ногу с мировыми лидерами по разработке и производству чипов, не говоря уже о том, чтобы стать драйвером возрождения внутреннего производства.