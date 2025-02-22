Как экономить каждый день: простые советы, которые позволят вам отложить много денег

Незаметно для себя ежедневно мы тратим значительные суммы. Чтобы откладывать деньги, в первую очередь нужно следить за расходами.

Куда "убегают" ваши деньги

Все мы совершаем "вредные" расходы. То есть те, которые по факту, не приносят никакой пользы, но оставляют "дыру" в бюджете, сообщает 24 Канал.

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На что стоит ограничить расходы:

Вредные привычки

Некоторые курильщики выкуривают ежедневно по пачке сигарет. Соответственно, каждый день только на это тратится более 100 гривен, в месячном измерении – это более 3 тысяч гривен.

Азартные игры

Азартные игры только кажутся невинными. На самом деле небольшие выигрыши не перекрывают весомые расходы от такого вида развлечений.

Еда вне дома

Безусловно, есть в кафе – это комфортно. Однако, если вы хотите отложить больше, стоит хотя бы иногда есть дома.

Кофе

Кофе в кафе стоит достаточно много. Вы можете сэкономить весомую сумму, если будете готовить горячие напитки дома и наливать их в термочашку, чтобы взять с собой.

Снеки

Приучитесь качественно питаться. То есть, употреблять достаточно пищи, чтобы не делать быстрые перекусы первыми попавшимися снеками.

Доставка еды

В приложениях с доставкой стоимость блюд больше чем в самом заведении питания. Постарайтесь заказывать непосредственно в кафе, чтобы не переплачивать.