Как экономить каждый день: простые советы, которые позволят вам отложить много денег
Незаметно для себя ежедневно мы тратим значительные суммы. Чтобы откладывать деньги, в первую очередь нужно следить за расходами.
Куда "убегают" ваши деньги
Все мы совершаем "вредные" расходы. То есть те, которые по факту, не приносят никакой пользы, но оставляют "дыру" в бюджете, сообщает 24 Канал.
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На что стоит ограничить расходы:
- Вредные привычки
Некоторые курильщики выкуривают ежедневно по пачке сигарет. Соответственно, каждый день только на это тратится более 100 гривен, в месячном измерении – это более 3 тысяч гривен.
- Азартные игры
Азартные игры только кажутся невинными. На самом деле небольшие выигрыши не перекрывают весомые расходы от такого вида развлечений.
- Еда вне дома
Безусловно, есть в кафе – это комфортно. Однако, если вы хотите отложить больше, стоит хотя бы иногда есть дома.
- Кофе
Кофе в кафе стоит достаточно много. Вы можете сэкономить весомую сумму, если будете готовить горячие напитки дома и наливать их в термочашку, чтобы взять с собой.
- Снеки
Приучитесь качественно питаться. То есть, употреблять достаточно пищи, чтобы не делать быстрые перекусы первыми попавшимися снеками.
- Доставка еды
В приложениях с доставкой стоимость блюд больше чем в самом заведении питания. Постарайтесь заказывать непосредственно в кафе, чтобы не переплачивать.