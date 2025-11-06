Произойдет раньше чем ожидали: когда в Украине исчезнут копейки
- Украина планирует заменить копейки на шаги в рамках денежной реформы.
- Изменение направлено на противодействие российскому влиянию.
Украина планирует вместо копеек ввести шаги. Эта замена будет происходить в рамках денежной реформы. Вероятно, изменения вступят в силу уже в этом году.
Когда в Украине будут шаги вместо копеек?
Замена копеек на шаги, по мнению главы НБУ, станет важным шагом в противодействии российскому влиянию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Мы должны наконец завершить денежную реформу и избавиться от любого родства, любой связи с Москвой. Потому что у нас есть своя (название – 24 Канал). И пришло время наконец ее вернуть.
Пышный отметил, что сейчас названием "копейка" пользуются только 3 постсоветские страны:
- Украина;
- Беларусь;
- Россия.
Обратите внимание! Сейчас ВРУ готовится к обсуждению соответствующего законопроекта.
Что нужно знать о переходе Украины на шаги?
Шаги в Украине использовались в 16 – 17 веках. Впоследствии эта денежная единица вернулась. Опять ее начали применять во время Украинской революции 1917 – 1921 годов.
По словам Пышного, этот переход не ударит по бюджету. Дело в том, что заменить нужно будет только одну монету номиналом – 50. Сейчас в обращении таких копеек – 1 миллиард 400 миллионов штук. Именно эти монеты ежегодно докалибровывают, чтобы поддерживать качество наличного обращения.
Напомним! НБУ инициировал смену копеек на шаги еще в сентябре прошлого года.