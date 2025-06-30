Трамп ведет мировую финансовую систему к краху: что происходит на форуме ЕЦБ

На ежегодном форуме ЕЦБ для центральных банков, который проходит в португальском курортном городе Синтра настроение далеко не солнечное. Главы ведущих центральных банков мира будут обсуждать не рушится ли денежная система, основанная на американской валюте.

Почему действия Трампа угрожают мировой финансовой системе

Во вторник, 1 июля, главы центральных банков США, еврозоны, Великобритании, Японии и Южной Кореи соберутся на форуме Европейского центрального банка. Там они в том числе будут обсуждать экономическую политику президента США Дональда Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Главный вопрос: могут ли протекционистские и непредсказуемые действия Трампа разрушить финансовую систему, которая управляла мировыми финансами в течение 80 лет.

Как и все остальные, они пытаются понять, в какой мир мы движемся. Они, скорее всего, осознали, что в ближайшее время не будет четких ответов. Поэтому и возникает вопрос: как проводить денежно-кредитную политику в такой неопределенности,

– отметила главный экономист BNP Paribas Изабель Матеос-и-Лаго.

Среди участников особенно пристальное внимание будет приковано к председателю ФРС США Джерому Пауэллу. Он находится под сильным давлением со стороны Трампа, который требует снизить процентные ставки, но пока что продолжает сопротивляться.

Важно! Любой сигнал о том, что независимость ФРС от Белого дома может быть под угрозой, может подорвать позиции доллара как основной мировой валюты для торговли, сбережений и инвестиций.

Кроме того, Трамп также может заранее назвать преемника Пауэлла еще до окончания его полномочий в мае следующего года. Это потенциально ослабит позиции нынешнего главы ФРС. Если преемником окажется кандидат, которого рынки воспримут как более восприимчивого к желаниям Трампа – это может подорвать независимость ФРС при формировании политики,

– добавили экономисты Investec.

Что будет с евро

Как отмечается президент ЕЦБ Кристин Лагард оказалась в необычной для руководителя центробанка еврозоны позиции. Она должна продвигать единую европейскую валюту как твердыню стабильности.

Примечательно! Согласно опросу OMFIF, 16% из 75 центральных банков планируют увеличить долю евро в своих резервах в течение ближайших 12-24 месяцев. Это делает евро наиболее популярной валютой среди них.

Впрочем, аналитики отмечают, что ЕС должен сделать еще немалую работу, чтобы приблизить евро к доллару как главную мировую валюту. Европейский союз нуждается в глубокой финансовой, экономической и оборонной интеграции, прежде чем сможет бросить вызов доллару.