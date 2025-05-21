50 семей в Британии владеют большим состоянием, чем более 30 миллионов человек, – исследование

В Великобритании за последние десятилетия стало значительно больше миллиардеров. Кроме того, в стране набирает обороты проблема с распределением капиталов.

Самые богатые люди Британии увеличивают свои капиталы

В Великобритании с 1990 года стало значительно больше миллиардеров. За аналогичный период проблема неравенства серьезно углубилась, информирует 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Это результаты исследования благотворительной организации Equality Trust.

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В 1990 году в Британии было всего 15 миллиардеров. Тогда как в 2024 году в стране живет 165 человек с миллиардным состоянием. В Equality Trust добавили, что британские миллиардеры стали "абсурдно" богаче. Ведь с 1990 года самые богатые люди страны в среднем увеличили свое состояние более чем на 1000%.

Более того, 50 самых богатых семей в Великобритании владеют большим богатством, чем 34 миллиона человек. Для понимания, это половина населения страны. Более 50% текущего богатства миллиардеров в Британии сосредоточено в недвижимости, наследстве и финансах.

Интересная деталь! В 2024 году двое самых богатых людей страны владели большим капиталом, чем все миллиардеры, вошедшие в рейтинг в 1990 году. В 2025 году самым богатым человеком в Британии стал бизнесмен Гопичанд Хиндуджа, по данным Sunday Times. Его капитал оценили в 35,30 миллиарда фунтов стерлингов (46,32 миллиарда долларов).

Эксперты считают, что самые богатые люди в Британии увеличивают свое состояние на проблемах общества, но параллельно наносят ему еще больше вреда и подрывают цели правительств:

Декарбонизацию;

Децентрализацию богатства;

Преодоление кризиса с доступностью жилья.

Далее – больше! В Equality Trust отметили, что проблема чрезмерного богатства – это вопрос выживания. К тому же добавляют, что нужно значительно изменить экономическую и политическую системы, чтобы положить конец существованию миллиардеров.