Технологический гигант Microsoft рассматривает возможность приобретения компании Nuance Communications, которая специализируется на создании искусственного интеллекта и распознавания голоса. О деталях соглашения – читайте дальше.

О подписании соглашения могут сообщить уже в ближайшее время, поскольку обе компании настроены очень серьезно. Поэтому, крах этих переговоров крайне маловероятен. Соглашение оценивают в 16 миллиардов долларов.

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Важные детали

Nuance – это один из первых разработчиков искусственного интеллекта для распознавания голоса. Разработки именно этой компании легли в основу создания цифрового помощника Apple Siri. Корпорация Nuance зарабатывает на продажах инструментов для распознавания и расшифровки голоса во время визита для врача и звонков в службу поддержки.

Однако, последние два года Nuance Communications доходы компании стремительно падают. В частности, в прошлом году "чистый" доход корпорации составил 29 миллионов долларов, а ее доход снизился более чем на четверть с 2018 года. Именно три года назад Nuance была на пике. Тогда компания заработала более 2 миллиардов долларов.

Интерес Microsoft

Microsoft является лидером на рынке искусственного интеллекта, а приобретение Nuance позволит техгиганту расширить список клиентов в таких отраслях как:

здравоохранение,

финансовые услуги,

т елекомуникации и тому подобное.

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Эта сделка может стать второй по величине сделкой для Microsoft после приобретения социальной сети LinkedIn по 26 миллиардов долларов. В общем, техгигант прилагает много усилий для расширения и роста бизнеса.