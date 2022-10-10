Масштабный обстрел привел к взлету цен на пшеницу: грозит ли это экспорту зерна из Украины
Источник:Bloomberg
В понедельник, 10 октября, Россия провела одну из самых масштабных атак на Украину с начала полномасштабного вторжения. Эта новость всколыхнула весь мир, а также привела к изменению стоимости пшеницы.
Россияне массово атаковали Киев и другие ключевые города Украины, тогда как президент России Владимир Путин фактически признал, что отдал приказ об уничтожении украинской инфраструктуры и угрожал, что это не в последний раз.
Достойно внимания От нефти зависят все: чего ждать от цен после решений ЕС и ОПЕК+
Кроме того, это произошло всего через день после того, как Путин обвинил Украину в подрыве моста, соединяющего Крым и государство-агрессор.
Реакция рынка на массовый обстрел Украины
На фоне этого стремительно выросли цены на пшеницу. Дело в том, что для рынка ключевую роль сыграли опасения, что эскалация создаст новые вызовы для экспорта украинского зерна, важного для мира, через Черное море.Любопытно! НБУ обратился к украинцам и банкам после масштабной атаки россиян. Регулятор заявил, что банковский сектор продолжает работать.
В целом котировки на пшеницу взлетели сразу на 5%, что является самым большим скачком за этот месяц. Кроме того, возникают вопросы, смогут ли стороны согласовать продолжение сделки об украинском зерновом экспорте, срок которого должен завершиться где-то через месяц.
Начало этой недели может быть очень нервным из-за риска роста напряжения в бассейне Черного моря,
– сообщил советник компании Agritel.
Любое замедление приведет к росту цен на продовольствие, которое только недавно начали отходить от максимальных значений. Проблемы с экспортом украинского зерна уже отмечали в контексте задержек судов из-за "зернового коридора" во время осмотров в Турции.
На момент создания этого материала стоимость фьючерсов на пшеницу стоят почти 945 долларов за бушель (38,7 килограмма), согласно данным Yahoo! Finance. В настоящее время цены уже выросли на 7,30%.