Масштабный обстрел привел к взлету цен на пшеницу: грозит ли это экспорту зерна из Украины

В понедельник, 10 октября, Россия провела одну из самых масштабных атак на Украину с начала полномасштабного вторжения. Эта новость всколыхнула весь мир, а также привела к изменению стоимости пшеницы.

Россияне массово атаковали Киев и другие ключевые города Украины, тогда как президент России Владимир Путин фактически признал, что отдал приказ об уничтожении украинской инфраструктуры и угрожал, что это не в последний раз.

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Кроме того, это произошло всего через день после того, как Путин обвинил Украину в подрыве моста, соединяющего Крым и государство-агрессор.

Реакция рынка на массовый обстрел Украины

На фоне этого стремительно выросли цены на пшеницу. Дело в том, что для рынка ключевую роль сыграли опасения, что эскалация создаст новые вызовы для экспорта украинского зерна, важного для мира, через Черное море.

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В целом котировки на пшеницу взлетели сразу на 5%, что является самым большим скачком за этот месяц. Кроме того, возникают вопросы, смогут ли стороны согласовать продолжение сделки об украинском зерновом экспорте, срок которого должен завершиться где-то через месяц.

Начало этой недели может быть очень нервным из-за риска роста напряжения в бассейне Черного моря,

– сообщил советник компании Agritel.

Любое замедление приведет к росту цен на продовольствие, которое только недавно начали отходить от максимальных значений. Проблемы с экспортом украинского зерна уже отмечали в контексте задержек судов из-за "зернового коридора" во время осмотров в Турции.

На момент создания этого материала стоимость фьючерсов на пшеницу стоят почти 945 долларов за бушель (38,7 килограмма), согласно данным Yahoo! Finance. В настоящее время цены уже выросли на 7,30%.