Российские акции продемонстрировали худший результат в мире за год, – Bloomberg

Российские акции в 2022 году продемонстрировали худший результат. Это подтверждают сразу нескольких важных показателей. Больше об этом – читайте дальше.

В 2022 году Россия, начавшая 24 февраля полномасштабную войну против Украины, столкнулась с мощными санкциями, выходом из рынка многих иностранных компаний и инвесторов.

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Самый большой обвал за год

За этот год российский фондовый индекс РТС, деноминированный в долларах, обвалился на 34,9%. Согласно данным издания Bloomberg, это самая плохая динамика индекса сразу в двух валютах:

В пересчете на национальные валюты среди 92 индексов;

валюты среди А также одним из худших результатов в пересчете на доллары.

Параллельно Индекс Московской биржи, где расчет производится в российских рублях, почти за 12 месяцев обвалился на 44%. Добавляют, что по итогам года это падение может стать самым масштабным из 2008 года, когда был последний глобальный кризис. Напомним, что с начала 2022 года фиксировали несколько серьезных оползней этого показателя:

В первый день полномасштабного вторжения акции многих российских частных и государственных компаний на Московской бирже пошли в стремительное пике;

акции многих российских частных и государственных компаний на Московской бирже пошли в стремительное пике; Например, в конце сентября 2022 года Индекс московской биржи упал почти 9% да обрушился ниже важной отметки – 2000.

Индекс московской биржи упал почти да обрушился ниже важной отметки – 2000. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, это минимальное значение с 2017 год.

Инвесторы активно покидали рынок России в 2022 году

В связи с масштабными санкциями против официальной Москвы многие инвесторы решили покинуть российский рынок. Интересно, что гражданам так называемых недружественных стран до сих пор запрещено продавать их активы в России.

Местным инвесторам не хватило финансовых мощностей, чтобы удержать рынок на стабильном уровне. Аналитик компании InTouch Capital Markets Петр Матис заявил, что вряд ли в будущем ситуация улучшится, ведь на экономику России давят санкционные ограничения.

Более того, по его словам, опасения относительно потенциальной глобальной рецессии также повлияют на доходах России на сырьевом рынке Прежде всего, речь идет о продаже нефти. Напомним, что кризис, вероятнее всего, негативно повлияет на спрос. Поэтому акции не будут иметь потенциал для подорожания без новых потоков капитала, ограниченных западными санкциями.