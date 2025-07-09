За последние три года российские власти конфисковали активы на сумму около 50 миллиардов долларов. Как показывает показали исследования, это подчеркивает масштабы превращения России в экономическую модель "крепости" во время войны в Украине.

Как происходит конфискация в России

С началом войны произошел масштабный в России произошел передел собственности. Множество западных компаний покинули российский рынок, часть активов была экспроприирована, а собственность некоторых крупных российских предприятий перешла под контроль государства, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В ответ на то, что Москва называет "незаконными действиями Запада", президент Владимир Путин в течение последних трех лет подписывал указы, позволяющие арестовывать западные активы.

Под ограничения попали, частности, немецкий энергетический концерн Uniper и датская пивоваренная компания Carlsberg.

Примечательно! Помимо иностранных активов, крупные российские компании также переходили из рук в руки через различные правовые механизмы. От обвинений в коррупции до претензий по приватизации, неэффективного управления или стратегической важности ресурсов.

Юридическая фирма НСП заявила, что масштаб происходящего, который она называет "национализацией", является беспрецедентным. За три года, по ее данным, было конфисковано имущество на 3,9 миллиарда рублей.

В каком состоянии экономика России

По данным Международного валютного фонда, с 2008 по 2022 год экономика России увеличилась до 2,3 триллиона долларов, однако западные санкции нанесли ей серьезный удар после аннексии Крыма в 2014 году.

Интересно! Номинальный ВВП России в долларах в 2024 году, по данным МВФ, составил всего 2,2 триллиона - значительно меньше, чем у Китая, Европейского союза или США.

Российские власти утверждают, что война с Украиной - самое большое противостояние с Западом со времен холодной войны - требовала принятия экстренных мер, чтобы противостоять, как они заявляют, попытке Запада разрушить экономику страны.

По словам Путина, уход западных компаний открыл возможности для российских производителей, а санкции побудили отечественный бизнес к развитию.

Примечательно! С начала вторжения в феврале 2022 года более тысячи компаний – от McDonald's до Mercedes-Benz – покинули российский рынок, продав активы, передав их местному руководству или просто отказавшись от собственности.