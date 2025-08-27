Продажи Lego в первой половине 2025 года достигли рекордных показателей благодаря партнерствам с мировыми брендами и росту рынка игрушек. Компания усиливает глобальное производство и готовит новые проекты в США.

На сколько выросли продажи Lego?

Датский производитель игрушек Lego сообщил, что его продажи в первом полугодии выросли на 12% и достигли рекордных 5,43 миллиарда долларов США. Этому способствовало сотрудничество с крупными брендами, включая Формулу-1 и "Парк юрского периода", пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Компания отметила увеличение продаж на всех своих ключевых рынках, включая Китай, где в последние годы она сталкивалась с трудностями. Генеральный директор Lego Нильс Кристиансен подчеркнул, что партнерства с такими брендами, как Формула-1, Fortnite и "Парк юрского периода", помогли стимулировать спрос в разных сегментах покупателей.

В этом году рынок игрушек действительно снова начал расти, но мы опережаем его темпы и увеличиваем свою долю,

– сказал генеральный директор Lego Нильс Кристиансен.

Председатель Lego также добавил, что несмотря на экономическую неопределенность и торговые споры, Lego, которая известна своими популярными сериями "Звездные войны" и "Гарри Поттер", не видит заметного перехода покупателей на более дешевые товары.

По словам Кристиансена, в целом рынок игрушек показал рост почти на 7%., а операционная прибыль компании в первом полугодии увеличилась на 10%

У нас построена эффективная структура цепочек поставок. Поэтому мы стараемся производить продукцию максимально близко к потребителям,

– объяснил Кристиансен.

Lego расширяет мощности на своей крупнейшей фабрике в Монтеррее (Мексика), а также в Венгрии. Кроме того, строится новый завод в США, в Вирджинии, запуск которого ожидается в 2027 году.

Продажи в США демонстрировали двузначные темпы роста, и, по словам главы компании, американский рынок игрушек вернулся к более высоким показателям по сравнению с последними годами.

Интересно! В первой половине 2025 года семейная компания выпустила рекордные 314 новых наборов конструкторов и расширила клиентскую базу благодаря партнерствам с такими брендами, как Bluey и One Piece. Запуск совместной линейки с Pokemon запланирован на 2026 год.

Конкуренты Lego, включая производителя Барби Mattel и компанию Hasbro, выпускающую My Little Pony, остаются более уязвимыми к колебаниям тарифов из-за сильной зависимости от китайского производства.