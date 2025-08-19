Мировые валютные рынки демонстрируют сдержанную динамику: доллар США укрепился, тогда как евро, фунт и новозеландский доллар ослабли. Инвесторы оценивают переговоры в Вашингтоне и ожидают сигналов от Федеральной резервной системы США относительно политики ставок.

Какие курсы валют?

Во вторник, 19 августа, евро удержался на уровне 1,16 доллара и остается в пределах диапазона последних двух недель. Относительно иены доллар опустился на до 147,77 иены, оставаясь в коридоре, в котором торговался весь месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Курс в банках и на черном рынке: какая валюта подорожала

Австралийский доллар поднялся до 0,64 доллара, но потом потерял часть роста, гонконгский доллар укрепился до 7,79 за доллар США, приблизившись к верхней границе допустимого торгового диапазона (7,75-7,85), установленного валютным управлением Гонконга.

Новозеландский доллар снизился и торговался на уровне 0,59 доллара. Фунт стерлингов также ослаб, опустившись к нижней границе диапазона последних недель и составив 1,35 доллара.

Важно! Индекс доллара – показатель, который измеряет стоимость доллара США относительно корзины шести ведущих мировых валют – прибавил 0,1% и достиг отметки 98,192 после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник заявил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины в рамках возможного соглашения о прекращении войны с Россией.

Что влияет на курсы валют?

Доллар США несколько укрепился относительно основных мировых валют, поскольку рынки оценивали итоги саммита в Белом доме, который может повлиять на дальнейший ход войны в Украине.

Сейчас на рынках сохраняется осторожность. Сейчас трейдеры оценивают потенциальные последствия для глобальных энергетических рынков. Доллар США укрепляется относительно других валют, и на рынках по-прежнему заметны настроения склонности к риску,

– отметила независимый аналитик Тина Тенг.

В центре внимания инвесторов также остается ежегодный симпозиум Федеральной резервной системы США, где участники рынка ждут сигналов о возможной динамике процентных ставок.

Доллар остается валютой-убежищем в периоды роста геополитических рисков. Если будет заключено соглашение по Украине, которое возложит большую часть бремени на европейские страны, это может ослабить евро и британский фунт, а высвободившиеся потоки средств перетекут в доллар, усилив его позиции,

– заявил управляющий токийским филиалом State Street Барт Вакабаяси.

Тем временем криптовалюты в основном показали снижение: биткоин подешевел на 1,3%, а эфир упал на 2,9%.