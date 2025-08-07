Евро достиг нового полутора недельного максимума на фоне ослабления доллара. Сейчас инвесторы внимательно следят за ходом мирных переговоров по Украине.

Какие курсы валют?

В четверг, 7 августа, доллар остается под давлением из-за растущих опасений инвесторов, что партийные разногласия начинают проникать в ключевые государственные институты США, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Курс евро вырос на 0,14%, до 1,16 доллара – самого высокого уровня с 28 июля. Швейцарский франк укрепился на 0,20% до уровня 0,80 за доллар, а фунт стерлингов оставался стабильным в ожидании решения Банка Англии.

Важно! Потенциальное мирное соглашение по Украине воспринимается как положительный фактор для единой европейской валюты.

Индекс доллара, отражающий курс американской валюты относительно корзины основных валют, опустился до нового полутора недельного минимума на уровне 98,00. За день он потерял 0,20%.

На что реагировали курсы валют?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в четверг планирует провести переговоры с руководством Германии, Франции и Италии по вопросу продвижения к мирному урегулированию.

От заключения мирного соглашения выиграют европейские потребители, отрасли, чувствительные к экономическому росту, а также строительный сектор. Это также станет положительным фактором для Восточной Европы, поскольку значительная часть усилий по восстановлению, вероятно, будет сосредоточена в экономиках восточноевропейских стран,

– отметил экономист Jefferies Мохит Кумар.

В США же особое внимание будет приковано к данным по количеству первичных заявок на пособие по безработице, особенно после слабого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе на прошлой неделе.

Этот отчёт стал поводом к пересмотру ожиданий относительно курса смягчения политики ФРС и привёл к падению доллара.