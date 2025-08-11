Курс доллара США немного упал перед завершением переговоров между Вашингтоном и Пекином о тарифах. Кроме того, инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США в сентябре снизит ставку.

Какие курсы валют?

В понедельник, 11 августа, курс доллара относительно иены снизился на 0,2%, до 147,39. Евро подорожал до 1,16 доллара, фунт остался на уровне 1,34 доллара, а австралийский доллар достиг 0,65. Индекс доллара опустился на 0,1%, до 98,164, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Курс доллара: что происходит с этой валютой с начала августа

Инвесторы ожидают, результатов переговоров США с Китаем, которые касаются, в частности, политики в сфере полупроводников. Nvidia и AMD согласились отдавать 15% доходов от продаж в Китае правительству США в обмен на экспортные лицензии.

Не знаю, хорошо это или плохо, но если это позволит закрыть вопрос, то результат неплохой. Наиболее вероятным сценарием является еще одно 90-дневное торговое перемирие, – прокомментировал ситуацию глава исследовательского отдела Pepperstone Group в Мельбурне Крис Вестон.

Кроме того, если инфляция окажется ниже ожиданий, ФРС, вероятно, пойдет на смягчение политики, но рост цен из-за тарифов Дональда Трампа может отложить это решение.

Важно учитывать, что планка для "ястребиных" сюрпризов выше. Ежемесячный рост базового индекса потребительских цен на 0,3% даст ФРС основания для снижения ставки с учетом ухудшения ситуации на рынке труда,

– отметил валютный стратег ING Франческо Песоле.

Инвесторы надеются, что Федеральная резервная система в сентябре снизит ставку, чему способствовали слабые данные по рынку труда и производству. Вероятность такого шага оценивается рынком примерно в 90%.