Доллар или евро – что подорожает в Украине, если война в Иране обострится

В течение недели 13 – 19 апреля ситуация на валютном рынке вряд ли существенно изменится. Спрос будет преобладать над предложением во "вполне приемлемых" пределах, ориентировочно на 10 – 15%.

Какой будет ситуация после Пасхи?

Поэтому курс доллара будет держаться вблизи 44 гривен, а евро – 51 гривны. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Нацбанк и в дальнейшем будет внимательно следить за ситуацией и при необходимости корректировать курс через валютные интервенции. В то же время их объемы постепенно возвращаются к привычным уровням: если в марте это было 1 – 1,3 миллиарда долларов в неделю, то в середине апреля ожидают около 700 – 800 миллионов долларов.

Фактически рынок уже привык к новым ценовым реалиям после подорожания топлива, которое повлекло за собой рост стоимости товаров и услуг. Период шока прошел, поэтому в нынешних условиях резких колебаний курса или его стремительного роста не предвидят.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Стоит напомнить, что для поддержки гривны и гашения инфляционных движений уже 30 апреля Нацбанк может пересмотреть учетную ставку. Период снижения ставок регулятором скорее всего заканчивается, и уже с мая начнется тренд к улучшению привлекательности депозитных ставок.

Для валютного рынка это будет означать:

в ближайшие недели курсовые изменения будут оставаться минимальными и прогнозируемыми; во-вторых, возрастет привлекательность гривневых депозитов, ведь банки могут повысить ставки на 0,5 – 1 процентный пункт, что позволит не только перекрыть инфляционные риски, но и получить небольшой пассивный доход.

Кроме того, на наличном рынке в Украине пока нет дефицита валюты, поэтому спрос остается умеренным – без очередей в обменниках или банках. Несмотря на внешнее напряжение и рост цен, ажиотажа почти не ожидают. Более того, весной спрос на валюту традиционно ниже, чем в конце года.

Как влияет война на Ближнем Востоке?

Глобальная ситуация остается нестабильной, что затрудняет работу экономик многих стран. Дальнейшая динамика доллара и евро в значительной степени будет зависеть от событий на Ближнем Востоке, однако четких гарантий стабилизации пока нет. На этом фоне цены на топливо будут оставаться высокими, а курс доллара к евро будет колебаться в пределах 1,14 – 1,16.

В то же время в случае обострения ситуации доллар может укрепиться как защитный актив, тогда как евро окажется под давлением из-за энергетических и экономических рисков. В таком случае пара может сместиться к 1,10 – 1,12, а при более глубоком кризисе даже ближе к 1,05.

Чем масштабнее будет геополитический кризис, тем сильнее будут позиции доллара, и тем уязвимее будет выглядеть евро,

– объяснил банкир.

Правда, в Украине курс доллара в дальнейшем будет определяться политикой Нацбанка в режиме "управляемой гибкости". Это позволяет сдерживать резкие колебания, поэтому даже заметное укрепление доллара в мире будет иметь ограниченное влияние на гривну.

Зато украинский курс евро более чувствителен к колебаниям пары доллар-евро на мировых рынках. Например, снижение курса евро к доллару на 0,02 может означать удешевление евро примерно на 0,85 – 0,90 гривны.

Итак, по словам эксперта, главный курсовой эффект для украинского рынка на фоне геополитической эскалации – это вероятное относительное ослабление евро к гривне по сравнению с долларом.

Характеристики рынка с 13 по 19 апреля:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 43,5 – 44,25 гривны за доллар и 49,5 – 52 гривны за евро; на наличном рынке 43,5 – 44,5 гривны за доллар и 50,5 – 52 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

К слову, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 13 апреля. Доллар будет стоить 43,45 гривны, тогда как евро – 50,90 гривны.