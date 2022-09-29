Новый поворот на валютном рынке: что происходит с долларом США
Американский доллар продолжает ослабевать на рынке. Что происходит с Индексом доллара США – читайте в новом материале 24 канала.
Индекс доллара США в четверг, 29 сентября, продолжает ослабевать на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.
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Позиции доллара США на рынке
На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 112,12, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня котировки упали на 0,43%. Индекс начал день на уровне 113,01. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель возрастал до 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 112,08, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 0,46%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель вырос на 2,18%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 7,08%;
- С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 16,79%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18,95%.
Ситуация на валютном рынке
Американский доллар стремительно укреплял позиции на рынке по отношению к корзине из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. На этой неделе ситуация стала меняться. В общей сложности за день Индекс доллара США торговался в диапазоне 112,07 – 113,79 согласно Yahoo!Finance.
Фунт стерлингов вырос на нестабильных торгах в четверг, поскольку доллар США упал против некоторых валют, в то время как инвесторы положительно отреагировали на покупку Банком Англии долгосрочных облигаций для стабилизации рынка, Reuters. В то же время американская валюта все еще не упала слишком далеко от нового максимума за 20 лет – 114,78.