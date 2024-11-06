Все благодаря Трампу: доллар зафиксировал самый большой прирост за день с 2020 года

Американский доллар стремительно растет в цене на фоне новостей о победе Дональда Трампа на выборах в США. Валюта уже достигла несколько важных уровней.

Курс доллара на сегодня

Во время торгов в среду, 6 ноября, доллар США стремительно растет в цене. Более того, доллар зафиксировал самый большой дневной прирост с марта 2020 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Доллар дорожает на фоне так называемых "торгов за Трампа", когда трейдеры все чаще делают ставки на победу бывшего президента на выборах в США. Сейчас Дональд Трамп опережает Харрис в подсчете голосов, который еще продолжается. Тогда как мировые лидеры начали поздравлять представителя Республиканской партии с победой.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 106,52;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Рост американской валюты начался после первых признаков победы республиканцев в штате Джорджия и набирал обороты в течение дня.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США вырос на 1,63% до 105,04. До этого доллар достигал отметки на уровне 105,19, что является максимумом за 4 месяца. Это стало лучшим днем для валюты на рынке с марта 2020 года.

На момент создания этого материала, доллар торгуется на уровне до 104,92, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель вырос на 1,37%. Диапазон колебания за день составляет 104,04 – 105,31.