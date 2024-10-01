Доллар стремительно дорожает после серьезного обвала

Доллар уверенно начал новый месяц. Валюта отреагировала ростом на новые заявления главы Федеральной резервной системы США.

Что влияет на курс доллара

Индекс доллара США значительно вырос во вторник, 1 октября. Американская валюта укрепляет позиции на рынке после заявлений главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла, информирует Reuters.

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Чиновник заявил, что центральный банк США, скорее всего, продолжит снижение процентных ставок. В то же время он отметил, что регулятор не будет спешить даже на фоне новых данных, свидетельствующих о повышении уверенности в экономическом росте и потребительских расходах.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США вырос на 0,1% до 10087, по данным Reuters. Предыдущий торговый день доллар зафиксировал рост на 0,3%. На момент создания этого материала, индекс укрепляет позиции на рынке и торгуется на уровне 100,97, информирует портал Yahoo!Finance.

Диапазон колебания за день составляет 100,70 – 101,04. За сентябрь Индекс доллара США упал почти на 1%. Американский доллар фиксирует потери третий месяц подряд.