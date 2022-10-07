Доллар США растет на рынке: какие данные станут важным тестом
Доллар продолжает укреплять позиции на рынке. При чем здесь данные о ситуации на рынке труда в США и что прогнозируют эксперты – читайте в материале 24 канала.
Индекс доллара США в пятницу, 7 октября, показывает положительную динамику на рынке. Валюту поддерживает ожидание новых данных по американскому рынку труда.
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Актуальные позиции доллара США
Котировки Индекса доллара США пока колеблются на уровне 112,42, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,14%. Индекс начал день на уровне 112,25. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 112,43, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упрочил позиции на 0,16%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель вырос на 3,1%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 5,05%;
- С начала 2022 г. WSJ Dollar Index вырос на 17,15%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,52%.
Ситуация на валютном рынке
Американский доллар стремительно укреплял позиции на рынке по отношению к корзине из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. Дальше более недели динамика на рынке была отрицательной.
После 5 октября котировки Индекса доллара растут. В целом котировки Индекса доллара США в этот торговый день торговались в диапазоне 111,95 – 112,83, согласно Yahoo!Finance.
В настоящее время доллар США растет, поскольку инвесторы ожидают новых данных о ситуации на рынке труда. Этот отчет станет важным тестом для силы обновления экономики США, пишет издание Reuters. Добавим, что основная денежная единица США и ключевая валюта для мировой торговли совсем недавно колебалась на уровне нового максимума за 20 лет – 114,78.