Доллар укрепился и движется к сильному недельному результату. Укрепление американской валюты происходит на фоне пересмотра ожиданий инвесторов относительно снижения процентной ставки в США.

Какие курсы валют?

В пятницу, 22 августа, евро опустился до минимального уровня с 6 августа и торговался на отметке 1,15 доллара. За неделю валюта ЕС снизилась на 0,8%, хотя с начала года она все еще остается в плюсе на 12% благодаря слабости доллара в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как изменились курсы валют за неделю:

Фунт стерлингов на уровне 1,34 доллара , снизившись на 1% за неделю.

, снизившись на 1% за неделю. Австралийский доллар удержался на отметке 0,64 доллара, потеряв за неделю 1,2%.

Японская иена ослабла до 148,63 за доллар, что соответствует недельному снижению примерно на 1%

Примечательно! Индекс доллара, отслеживающий его динамику относительно шести других валют, поднялся до 98,75, что соответствует росту на 0,9% за неделю.

Что влияет на курсы валют в августе?

В пятницу, 22 августа, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит с речью на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоули и может дать сигнал о готовности регулятора к снижению ставок уже в сентябре. Однако осторожные комментарии представителей ФРС и свежая статистика, указывающая на инфляционные риски, охладили эти прогнозы.

Пауэлл вряд ли возьмет на себя обязательство снизить ставку в сентябре. ФРС имеет двойной мандат, но сейчас инфляция выглядит более серьёзным риском, чем состояние рынка труда. Учитывая, что до сентябрьского заседания еще будут опубликованы данные по инфляции и заработной плате, у Пауэлла есть все основания проявить осторожность и оставить пространство для маневра,

– отметил главный инвестиционный стратег Saxo Чару Чанана.

По словам главы отдела международной и устойчивой экономики в Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо, рынок закладывает слишком высокую вероятность снижения ставки в сентябре, и Пауэллу придется "превзойти ожидания".

Мы прогнозируем дальнейшее укрепление доллара, если Пауэлл выступит против текущих рыночных ожиданий снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. Другими словами, доллар находится в условиях асимметричных рисков, где потенциал роста выше, чем падения,

– пояснил эксперт.

Какие курсы валют установил НБУ?

В пятницу, 22 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам: