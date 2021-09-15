Как купить акцию Tesla украинцу: советы инвестиционного эксперта

Акции компании Tesla в 2020 году выросли более чем на 700%. Несмотря на куда меньший рост в этом году, компания стремительно развивается и к ее успеху может присоединиться каждый.

Журналисты 24 канала пообщались с Василием Матием, финансовым экспертом и управляющим активами 1st Family Office, о том, как купить акции Tesla и есть ли у компании перспективы.

Какие есть способы для украинцев приобрести акцию Tesla или иной компании?

Для того, чтобы купить акции, нужно иметь счет в ценных бумагах. Его может открыть украинский банк или украинский брокер – скорее всего это он будет давать доступ к украинской бирже. И можно открыть счет в ценных бумагах в зарубежного брокера, который будет уже давать возможность покупать ценные бумаги на мировых биржах, где намного больше ликвидность, то есть очень большое количество капитала.

Лучше сотрудничать с украинским брокером или зарубежным?

Инвестору всегда выгоднее купить ценную бумагу там, где есть большая ликвидность. Потому что, когда есть большая ликвидность, то одновременно в определенный момент времени является больше желающих купить или продать акцию какой-то конкретной компании. Соответственно разница между ценой покупки или ценой продажи ощутимо меньше. Поэтому инвестор не переплачивает за то, чтобы просто купить.

Это как с валютой бывает: в маленьком отдаленном регионе разница между ценой покупки и продажи будет намного больше, чем в обменнике в центре города, где постоянно кто-то покупает / продает. Там разница между покупкой и продажей будет ощутимо меньше, так как ликвидность больше. Здесь принцип тот же: чем выше спрос и предложение – тем ниже спред.

Есть разница в налогообложении дохода, если инвестор сотрудничает с иностранным брокером или украинском?

Если инвестор сотрудничает с украинским брокером, то его преимущество может быть в том, что налоговым агентом выступает украинский брокер, если все операции осуществляются непосредственно в украинской юрисдикции.

А если это иностранный брокер, то он не является налоговым агентом. Согласно инвестор сам должен отчитаться о своем инвестиционный доход в рамках годового декларирования.

Но сегодня на украинском рынке акции можно купить только за гривну. А на международных рынках – чаще всего за доллар. Соответственно цена в долларах как правило ощутимо выгоднее для инвестора, чем в гривнах. Открытие счета в крупных международных брокеров и выход на международные рынки капитала в последнее время ощутимо упростились и занимают немного времени. Поэтому, если есть такая возможность, рационально ею воспользоваться.

Что должно измениться в Украине, чтобы украинская биржа стала ближе по своей сути к американской и европейской?

Должна быть ликвидность и рынок капитала как таковой.

То есть рынок капитала – это площадка, на которой встречаются инвесторы и реципиенты денег (те, кому нужно финансирование для развития бизнеса). Они соответственно обмениваются – одни получают средства, а другие получают доход на свой капитал.

– это площадка, на которой встречаются инвесторы и реципиенты денег (те, кому нужно финансирование для развития бизнеса). Они соответственно обмениваются – одни получают средства, а другие получают доход на свой капитал. Но для этого нужна, чтобы была ликвидность. Она появится тогда, когда в ощутимо большей части украинцев будут открыты счета в ценных бумагах, они будут понимать как с ними работать и иметь такое желание.

Такая тенденция уже существует. В ближайшее время украинские банки с большой клиентской базой такие как Monobank (на базе Универсал банка) и Альфа банк будут давать возможность своим клиентам покупать ценные бумаги через свои мобильные приложения.

Получается, что они откроют для своих клиентов счета в ценных бумагах. А это уже ощутимо увеличит количество потенциальных инвесторов и соответственно компании будут заинтересованы размещать акции или облигации на внутреннем рынке.

Населения в свою очередь из-за снижения доходности облигаций и доходности депозитов, заинтересованы в поисках альтернативных возможностей вложения средств, которым может стать внутренний рынок ценных бумаг.

А с какой суммой следует начинать инвестировать? Или какую долю дохода стоит превращать в инвестиции?

Инвестировать нужно, когда сформирована финансовая подушка безопасности – сумма, достаточная для жизни в течение нескольких месяцев в случае полной потери дохода.

О том, с какой суммы начинать – сегодня точка входа значительно уменьшилось, так как международные брокеры отменили абонентскую плату. Если раньше нужно было платить минимальную сумму за обслуживание счета, то сейчас этого нет. Соответственно большинство расходов, связанных с инвестициями, – это непосредственно операционные расходы по переводу средств, то есть SWIFT-перевод, поэтому порог входа упал.

Начинать инвестировать в ценные бумаги можно с несколькими сотнями или 1 тысячею долларов.

Когда покупать акции? Когда мы с вами общались о фондовом индексе S&P 500, вы рассказали, что не нужно подбирать подходящий момент, а инвестировать регулярно, потому что исторически этот индекс растет. Подойдет ли такая стратегия с акциями?

Вообще, я не рекомендовал бы начинающим инвесторам покупать акции отдельных компаний, а как раз таки смотреть на фондовые индексы. Ведь нужно быть профессионалом, постоянно следить за теми компаниями, поэтому незаметно для инвестора может появиться какой-то конкурент, который просто отвоюет большую часть рынка в компании, в которую инвесторы вложили, и она упадет в цене в два раза. Если инвестировать в индекс, то такого риска нет, потому что индекс включает всегда актуальны компании, которые являются лидерами в своей области. Это инструмент для пассивного инвестирования.

Почему же нельзя просто составить собственный диверсифицированный портфель?

Просто самым инвестировать в компании не стоит, потому что как показывает исследование в долгосрочной перспективе розничные инвесторы зарабатывают меньше, чем если бы они просто инвестировали в индексный фонд.

Вы есть инвестором Tesla?

Да.

Почему вы доверяете компании?

Потому что я непосредственно являюсь инвестиционным консультантом, для которого это его основная профессия и вид деятельности. Большую часть своего времени я посвящаю этой деятельности и детально слежу за теми компаниями, которые выбираю для своего инвестиционного портфеля и для своих клиентов. Поэтому я имею возможность вовремя заметить и понять изменения на конъектуре рынка и отреагировать, чтобы не потерять, когда компания станет уже менее выгодной для инвестирования.

Какие перспективы у компании? Ведь по итогам первого квартала 2021 года Tesla получила заработок не из продажи электрокаров, а из продажи квот на выбросы другим автопроизводителям. Но с переходом других компаний на электромобили, это источник дохода угасает.

Там уже даже по итогам второго квартала видно, что растет собственная прибыль. Здесь нужно смотреть на перспективу, понимать, что открываются новые производственные мощности, новые заводы по изготовлению автомобилей в Германии, планируется открытие в Индии, расширяется производство в Китае и в США, и это дает перспективу ощутимого увеличения количества проданных автомобилей в будущих годах, что в свою очередь приведет к увеличению дохода на одну акцию компании. А увеличение дохода на одну акцию – это тот фактор, который сразу заставляет инвесторов пересматривать рациональную цену на компанию.

Что такое "ошибка Tesla"?

Когда инвестор вложил деньги в какую-то компанию или какой-то актив, то он акцентирует больше внимания на позитивные новости, подтверждающие правильность его выбора и наоборот склонен недооценивать негативные новости и все те факторы, которые говорят о возможности ошибочного выбора. Поэтому об этом также нужно помнить и критически анализировать информацию, больше искать и акцентировать свое внимание именно на таких новостях, чтобы иметь более объективную оценку того или иного финансового актива.

Что для вас инвестиции – заработок или защита сбережений от инфляции?

Для меня инвестиции – это и непосредственная профессия, и вид деятельности, и заработок. Все вместе. Я, будучи инвестиционным экспертом и консультантом, обычно не рассматриваю инвестиции только как пассивный источник дохода.