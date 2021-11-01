Крупнейшая нефтяная компания мира удвоила свои доходы: главные факторы влияния

Крупнейшая по добыче и запасам нефти компания в мире Saudi Aramco обнародовала финансовый отчет за третий квартал 2021 года. Доходы национальной компании Саудовской Аравии выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

По данным Yahoo! Finance, свободный денежный поток экспортера черного золота составил 28,7 миллиарда долларов. Эта сумма с легкостью покрывает дивиденды за квартал в размере 18,8 миллиарда долларов.

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Saudi Aramco удвоила свои доходы

За третий квартал нефтяная компания "чистыми" заработала 30,4 миллиарда долларов ( 114,1 миллиарда риалов). За аналогичный период прошлого года доход нефтяного гиганта составил 11,8 миллиарда долларов, сообщает Economic Times. Стоимость ценных бумаг Saudi Aramco выросла на 1,5% до 38,3 риала или 10,2 доллара за каждую после публикации квартального отчета.

Доходы Saudi Aramco резко выросли на фоне удорожания цен на нефть. За год стоимость черного золота выросла на 60%. Еще одна причина успеха этой компании – увеличение объемов добычи черного золота. Дело в том, что Саудовская Аравия прекратила одностороннее сокращение поставок, введенное ранее в этом году в рамках соглашения ОПЕК+.

Saudi Aramco удвоила свои доходы / Фото Getty Images

С июля по август 2021 года средние объемы добычи нефти в Саудовской Аравии составилибаррелей в сутки. Для сравнения во втором квартале текущего года этот показатель был равенбаррелей в день.

Всего за год акции компании подорожали на 8,3%, в то время как рыночная капитализация нефтяного гиганта пересекла отметку в 2 триллиона долларов (7,5 триллиона риалов). Актуальная стоимость ценных бумаг Saudi Aramco колеблется на уровне 37,85 риала (10,08 доллара) за акцию, передает Yahoo!Finance.

Генеральный директор компании Saudi Aramco Амин Нассер назвал результаты компании в третьем квартале результатом "усиленной экономической активности на ключевых рынках и возврата спроса на энергию", несмотря на то, что проблемы с цепью снабжения угрожали восстановлению мировой экономики, пишет Economic Times.