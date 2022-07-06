Время непростых вызовов для мира: как реагируют техгиганты Microsoft и Meta

В мире все чаще звучат заявления о потенциальной рецессии. На фоне этого крупные компании пытаются определенным образом подготовиться к такому повороту. Как отреагировали Meta и Microsoft – читайте дальше.

В целом американские техгиганты сообщают о достаточно схожих планах. Прежде всего, это касается работников этих компаний.

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Microsoft

В компании заявили, что решили нанять на работу меньше людей, чем первоначально планировалось сделать во втором квартале 2022 года. Главными причинами называют спад темпов развития экономики и стремление клиентов тратить меньше. В общем, это изображает тенденцию в других технологических компаниях.

Техгигант подчеркнул, что сфокусирует свое внимание на сохранении ключевых работников на фоне того, что ситуация на рынке труда остается сложной. В то время как выплаты за заслуги будут расти, согласно заявлению гендиректора компании Microsoft в мае. Американская компания сталкивается с рядом вызовов, ведь есть следующие факторы воздействия:

повышение процентных ставок;

высокая инфляция;

глобальное падение экономики.

В первой половине 2022 года у компании также возникли трудности из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, требования сотрудников относительно большей прозрачности по зарплатам, поскольку тенденция на рынке труда остается положительной именно для работников.

На момент создания этого материала стоимость акций Microsoft колеблется на уровне 266,21 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 1,99 триллиона долларов, согласно Yahoo!Finance.

Meta (в прошлом Facebook)

Учредитель компании Марк Цукерберг направил сотрудникам компании письмо о текущей ситуации. В частности, он указал, что техгигант переживает самый плохой спад, который они фиксировали в новейшей истории.

В этой связи компания считает необходимым сократить наем новых работников и распределение ресурсов. Добавляют, что это заявление прозвучало во время внутренней видеоконференции в четверг для 77 800 работников. Чтобы подчеркнуть зловещее сообщение, Цукерберг также объяснил сотрудникам, что в новых условиях они должны надеяться сделать большее с меньшими ресурсами и что их производительность будет оцениваться более агрессивно.

Я думаю некоторые могут решить, что это место не для вас, и такой самостоятельный выбор меня устраивает. Реалистично, у компании есть немало людей, которые не должны быть здесь,

– сказал Цукерберг.

Директор по продуктам Meta Крис Кокс добавил, что компания проходит через непростой период и сталкивается с непростыми экономическими вызовами. По состоянию на 6 июля, цена акций Meta торгуется на рынке по цене на уровне 169,77 доллара за штуку. Рыночная капитализация техгиганта достигла отметки в 459,4 миллиарда долларов, информирует Yahoo! Finance.

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