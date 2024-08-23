Компания, которая нашла второй крупнейший алмаз в мире, празднует новую победу

Компания Lucara Diamond, которая зарегистрирована в Канаде, удивила весь мир новостью об алмазе, который нашли в одной из стран Африки. Теперь акции компании стремительно дорожают на бирже.

Компания, которая нашла сенсационный алмаз, резко дорожает на бирже

Канадская компания Lucara Diamond, которая специализируется на разведке и добыче алмазов, фиксирует стремительный рост стоимости своих акций на рынке. Ценные бумаги дорожают после новости об обнаружении второго крупнейшего алмаза в истории.

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Напомним, что алмаз нашли в шахте в Ботсване. Камень имеет вес в 2492 карата, но специалисты должны еще провести его оценку, чтобы выяснить, бриллианты какого качества удастся из него сделать.

На этом фоне акции компании, которые торгуются на фондовой бирже в Торонто, 22 августа взлетели в цене на 91% до 0,63 доллара за штуку. Стоимость ценных бумаг выросла почти вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем. На момент создания этого материала, акции Lucara Diamond торгуются на уровне 0,44 доллара за штуку, согласно данным Yahoo!Finance, выросши на 34,85%. Текущая рыночная капитализация кандасской компании составляет 204,9 миллиона долларов.