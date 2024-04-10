Для обвала на 99% хватило 15 минут: что происходит с китайским производителем цемента

Китайская компания China Tianrui Group Cement Co, зафиксировала масштабный обвал на фондовом рынке. В результате торги ценными бумагами "поставили на паузу".

Компания China Tianrui Group Cement Co. специализируется на производстве цемента. А всего за 15 минут торгов на бирже акции компании стремительно подешевели.

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Масштабный обвал китайской компании

Ценные бумаги китайской компании, которые зарегистрированы на бирже в Гонконге, за несколько минут обвалились в цене на 99% до примерно 0,05 гонконгского доллара за штуку. В результате рыночная стоимость производителя цемента уменьшилась до 141 миллиона гонконгских долларов (18 миллионов долларов).

Масштабная распродажа акций China Tianrui Group Cement Co. почти привела к краху компании. Всего за время торгов из рук в руки перешло примерно 281 миллион акций. Для понимания, это треть всех ценных бумаг компании, которые есть в свободном обращении.

После этого торговлю акциями китайской компании приостановили. В общем ожидают объявления, которое связано с инсайдерской информацией. Проблемы производителя цемента на бирже объясняют низким уровнем спроса, который вызвал спад на рынке недвижимости в Китае, ростом конкуренции на рынке и высокими затратами на сырье.

Кроме того, добавляют, резкое и драматическое обесценивание акций China Tianrui Group Cement Co. – это напоминание о рисках, связанных с малоизвестными китайскими фирмами с высокой концентрацией акционерного капитала. Также стоит учитывать такие финансовые практики, как использование акций в качестве залога за долги.