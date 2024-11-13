Угроза №1: как Китай может ударить по США

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США спровоцировала стремительный рост на американском фондовом рынке. Однако теперь для индекса с акциями крупнейших компаний существует серьезный риск.

Китай – это угроза для фондового рынка США

Фондовый рынок США стал одним из главных бенефициаров победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности, речь идет об индексе S&P 500, в который входят акции компаний с наибольшей капитализацией на рынке, который достиг новых максимумов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Победа Трампа имеет свои плюсы и минусы для фондового рынка США. Среди преимуществ выделяют следующие:

Потенциально большие возможности для роста;

Эти возможности возникли благодаря вероятному снижению налогов и ослаблению регулирования.

Однако Уолл-стрит должен учитывать и потенциальные риски. Главный рыночный экономист Capital Economics Джон Хиггинс заявил, что наибольший риск для индекса S&P 500 – это Китай. По его мнению, речь идет о реакции Пекина на очередную торговую войну с Трампом.

Напомним, что Трамп ранее заявлял о намерении ввести тарифы на импортные товары из Китая. Поднебесная может ответить на этот шаг агрессивными мерами. Это могут быть ограничения по продаже товаров американских компаний в своей стране до нарушения производственной деятельности американских компаний.

На этом фоне под давлением окажутся некоторые из важнейших американских компаний, которые производят и продают свою продукцию в Китае. Можно вспомнить об Apple и Tesla.

В то же время Хиггинс высказал мнение, что такой исход маловероятен, ведь эскалация торгового противостояния может ударить по экономике Китая, которая в последние годы сталкивается с серьезными проблемами.