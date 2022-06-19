Китай планирует заключить соглашение с Катаром на миллиарды долларов: при чем здесь энергетическая безопасность

Китай, который является второй экономикой мира, рассматривает возможность инвестирования десятков миллиардов долларов в масштабный энергетический проект Катара. Речь идет о расширении производства сжиженного природного газа.

В этом месяце официальные представители энергетического сектора Катара встретились с представителями китайских компаний в Сингапуре. Это соглашение может стать первым опытом сотрудничества Китая и Катара в этой области.

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Китай и Катар ведут переговоры по сжиженному газу

Государственные компании Китая – China National Petroleum и Sinopec ведут переговоры о вложении 30 миллиардов долларов в катарский проект по сжиженному природному газу. Китайские компании нацелены на долгосрочные контракты в контексте этого масштабного проекта Катара – North Field East.

На сегодняшний день Китай является крупнейшим импортером сжиженного природного газа. Поэтому две государственные компании из Поднебесной планируют вложить 5% акций в две отдельные установки сжижения газа из четырех, которые сейчас производят.

По данным Bloomberg, в катарском проекте также заинтересованы китайские корпорации Cnooc и Beijing Gas Group. В США также заинтересовались проектом Катара. Речь идет о ExxonMobil и ConocoPhillips, которые имеют целью приобрести там части.

Энергетическая безопасность под угрозой

Глобальные энергетические рынки после полномасштабного нападения России на Украину пережили масштабное потрясение, и это еще не конец. Соглашение с Катаром может помочь Китаю оградить себя от волатильности в этом секторе.

Спотовые цены на газ в Азии и Европе в последнее время резко взлетели. В частности, в Европе планируют отказаться от российского сырья, которое они получают через трубопроводы.

В то время как в российском "Газпроме" на прошлой неделе заявили, что они сократят поставки природного газа в Германию на 40% и другие части Европы из-за "Северного потока". Добавим, что Германия – это одна из стран, которая больше всего зависит от сырья из государства-агрессора.

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