Китай спровоцировал серьезные изменения на фондовых рынках Азии

Последние новости из Китая спровоцировали изменения на фондовых рынках в Азии. Также важную роль сыграли сигналы из США,

Китай спровоцировал обвал на фондовых рынках Азии

Акции на фондовых рынках в Азии зафиксировали спад, поскольку после китайской экономической конференции все еще отсутствует много деталей относительно дальнейшей политики страны и ее новых мер, связанных с экономикой. Это разочаровало некоторых трейдеров. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В то же время аппетит к риску на рынке был сдержан, поскольку на следующей неделе важное заседание проведет Федеральная резервная система США, на котором должны принять решение о потенциальном снижении процентных ставок.

На этом фоне Индекс азиатских акций упал на 0,5%. В частности, ценные бумаги в Китае и Гонконге зафиксировали спад в начале торговой сессии. Параллельно упал в цене и Индекс S&P 500, в который входят акции крупнейших по капитализации компании США. Этот показатель снизился на 0,5%. Дело в том, что трейдеры учитывали большее, чем прогнозировали, количество заявок на пособие по безработице на фоне слишком высоких данных о ценах производителей.

Также стоит учесть, что днем ранее падали в цене японские и австралийские акции. Ценные бумаги дешевели, поскольку распродажа на Уолл-Стрит ударила по акциям и государственным облигациям.