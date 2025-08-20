Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о кибератаке на Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (SPIMEX), которая является крупнейшей в России. Сейчас доступ ко всем ресурсам биржи заблокирован.

Что известно об атаке на SPIMEX?

Как отмечается, целью стало предприятие, которое играет ключевую роль в российской экономике. Через биржу осуществляется подавляющее большинство организованных торгов различным сырьем, пишет 24 Канал со ссылкой на "АТЕШ".

Через биржу осуществляется подавляющее большинство организованных торгов нефтью, нефтепродуктами, газом, углем, металлами, древесиной, строительными материалами и сельскохозяйственной продукцией.

Как отметили в "АТЕШ", именно Петербургская международная товарно-сырьевая биржа обеспечивает значительную часть поступлений, которые Москва направляет на финансирование войны против Украины.

Сегодня эта биржа является одним из столпов кровавого путинского режима, который ведет войну в Украине и убивает собственных граждан,

– заявили хакеры "Кибер АТЕШ" на своем канале в Telegram.

По их словам, последствия операции сделали невозможным стабильную работу ресурса, а попытки восстановления доступа имеют временный характер. Представители движения также заявили о намерении продолжать подобные действия.

Мы продолжаем системно атаковать ресурс и попытки восстановить его работу имеют краткосрочный характер,

– добавили партизаны.

Что известно о движении "АТЕШ"?

Движение "АТЕШ" возникло в Крыму летом 2022 года среди крымских татар и украинцев после того, как стало понятно, что Россия готовит мобилизацию на оккупированных территориях. Впоследствии в его состав начали приобщаться также россияне, в частности те, кого мобилизовали в армию РФ и которые согласились вести подрывную деятельность изнутри.

Интересно! По данным участников движения, численность "АТЕШ" сейчас достигает почти двух тысяч агентов, которые действуют в разных регионах России - от Калининграда до Сибири. Структура организации разделена на политическое, идеологическое и боевое крылья.

Основными задачами "АТЕШ" является подрыв боеспособности российских войск, уничтожение военных объектов и инфраструктуры, проведение диверсий и саботажа, а также сбор разведывательной информации для Вооруженных сил Украины.

В составе движения действует специализированное подразделение "Кибер АТЕШ", в которое входят программисты, хакеры и волонтеры.

Его деятельность охватывает:

кибератаки;

саботаж на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России и Беларуси;

Информационные операции.

В частности, 9 мая они заявили об атаке на ресурс Kassa24.ru, занимающийся продажей билетов на концерты и мероприятия в Симферополе, Севастополе и Ялте.