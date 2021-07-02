Предвестники триумфа: британский миллионер назвал черты, которые помогут достичь успеха

Основатель британского интернет-банка Monzo Том Бломфилд назвал главных предсказателей успеха. Предприниматель также дал совет молодым людям и поделился интересными деталями своего профессионального пути.

Monzo – одна из многих так называемых компаний-единорогов, которую в 2020 году оценили в 1,72 миллиарда долларов, что на 40% меньше по сравнению с предыдущим годом. Стоимость стартапа снизилась из-за неопределенности на фоне пандемии коронавируса.

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Основатель британского интернет-банка назвал факторы успеха

Сначала "отец" Monzo посоветовал молодым людям освоить азы программирования. По его мнению, это умение поможет проложить путь к "действительно хорошо оплачиваемой карьеры на всю жизнь, и это большой шаг к предпринимательству". Бломфилд, который в 2020 году покинул пост генерального директора интернет-банка, считает, что фундаментом успеха является решительность и стойкость.

По сути, способность быть неутомимым, я думаю, что это единственный главный фактор успеха,

– добавил он.

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Кроме того, Том Бломфилд признался, что создавая Monzo в 2015 году, он был несколько высокомерным, поскольку был убежден, что сможет конкурировать с традиционной банковской системой. По его словам, если бы он тогда знал, то знает сейчас, то вряд ли бы решился открыть свою компанию.

Если бы я знал ... сколько боли и душевных страданий, я бы никогда не стал. Но я этого не знал, поэтому у меня была огромная уверенность в себе, огромное количество наивности, и я просто предполагал, что смогу это понять,

– пояснил он свое решение.

По данным CelebsAgeWiki, капитал Бломфилд существенно увеличился в 2020-2021 годах. Его оценивают в 1 – 5 миллионов долларов США.