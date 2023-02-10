Депозиты сейчас невыгодны: вырастет ли ставка в ближайшее время

В условиях войны для украинцев очень важна защита собственных сбережений. Но традиционный для этого инструмент – депозит – не справляется с задачей.

Почему депозит – невыгоден

В январе 2023 года средние ставки по новым гривневым депозитам в среднем составляли 10,6% годовых, по данным НБУ. Через месяц они вообще не изменились.

Несколько иные данные демонстрирует Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD). Средняя депозитная ставка колеблется от 11,64% до 13,19% в зависимости от срока депозита.

К теме Пышный рассказал, какой фактор грозит курсу гривны

Можно найти более выгодные предложения в маленьких банках – они предлагают до 18% доходности. А вот крупные банки предлагают низкие ставки, потому что у них достаточно ликвидности – им нет необходимости конкурировать за деньги украинцев.

Однако в любом случае депозит не покрывает инфляцию. В прошлом году она составила 26,6%. Это вдвое больше, чем может предложить вклад в банке. И это еще до вычета налогов на прибыль от депозита.

Изменится ли что-нибудь на рынке депозитов

Нацбанк внимательно наблюдает за ситуацией и обещает вмешаться жестче. Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал в интервью LB.ua.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Если вам предлагают вклад в 10% годовых, а инфляция 26%, вы думаете: "Да, зачем мне этот депозит, морок больше, чем прибыли". Но когда делают предложение на уровне 20%, задумаетесь и оставите деньги в банке.

Пышный подчеркнул, что банки не должны получать значительные прибыли нерыночным способом, при этом держа депозитную ставку на низком уровне. Поэтому Национальный банк предпримет достаточно жесткие меры, чтобы банки осознали свою ответственность в защите средств населения и бизнеса.