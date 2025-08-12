Поставки российской нефти снижаются уже третью неделю подряд, однако их объемы остаются в пределах, наблюдавшихся с начала года. Угрозы введения дополнительных пошлин пока не оказывают прямого влияния на экспорт в преддверии переговоров между президентами США и России.

Сколько нефти экспортирует Россия?

По последним данным, средний объем поставок российской сырой нефти сокращается третью неделю подряд. При этом недельные объемы снова выросли, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Согласно отслеживанию танкеров, в среднем за четыре недели объем морских перевозок нефти составил 3,11 миллиона баррелей в сутки. Это примерно на 3% меньше показателя в 3,21 миллиона баррелей в сутки за период до 3 августа.

Примечательно! За прошедшую неделю 30 танкеров отгрузили в общей сложности 23,31 миллиона баррелей российской нефти. Это больше, чем 22,72 миллиона баррелей неделей ранее при том же количестве судов.

Кто покупает российскую нефть?

Как отмечается, государственные НПЗ Индии закупили часть сырой нефти у альтернативных поставщиков на фоне введенной Трампом 25-процентной пошлины на экспорт индийской нефти в США.

Однако, по оценкам, потребуется несколько недель, чтобы оценить возможное влияние этого шага на российские поставки.

Важно! Пошлины должны вступить в силу 27 августа, но их введение еще может быть отменено. Трамп также заявил о возможности дополнительных тарифов для Китая. При этом рынок пока не закладывает в цену риск серьезных перебоев в экспорте российской нефти.

Индийские компании могут отказаться от спотовых закупок российской нефти с отгрузкой в октябре, но пока ждут официальных разъяснений от властей. Возможные изменения потоков станут заметны только после отправления этих партий.

Примечательно! Нефть может быть загружена на танкеры и оставаться в море в ожидании разрешения ситуации до прибытия к берегам Индии.

Основной объем экспорта российской нефти с Дальнего Востока направляется в Китай, а путь с Балтики до западного побережья Индии занимает около месяца, что означает: к моменту прибытия танкеров дополнительные индийские пошлины могут быть уже отменены.

Тем временем Украина усилила удары по российским НПЗ: в августе атакам подверглись Рязанский, Саратовский и Новокуйбышевский заводы "Роснефти". Сокращение переработки в перспективе может увеличить объем экспорта сырой нефти, но на это потребуется время.

Сколько зарабатывает Россия на экспорте нефти?

Валовая стоимость российского экспорта нефти снизилась примерно на 50 миллионов долларов (4%) до 1,38 миллиарда долларов за неделю против пересмотренных 1,43 миллиарда долларов неделей ранее. Увеличение объемов поставок не компенсировало снижение цен.

Интересно! Стоимость поставок в Индию снизилась на 3,10 доллара – до 66,79 доллара за баррель.

Средняя цена нефти Urals с Балтики и Черного моря за неделю снизилась примерно на 3 доллара за баррель, до 57,26 доллара и 57,59 доллара соответственно. Цена ключевого тихоокеанского сорта ESPO упала на 4 доллара, до 63,10 доллара за баррель.