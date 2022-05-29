Экспорт газа из Катар вырос более чем вдвое: почему и кто покупает больше всего

Катар как один из крупнейших экспортеров сжиженного газа в мире находится на пике на фоне роста спроса на сырье из-за циничной войны России в Украине. В апреле зафиксировали существенный рост экспорта из Катара.

Общий экспорт сжиженного газа составил 43,5 миллиарда риалов или 11,9 миллиарда долларов. Год назад страна заработала лишь 21 миллиард риалов (5,7 миллиарда долларов) за экспорт сырья.

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Экспорт газа из Катара существенно вырос

Это привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 34,2 миллиарда риалов в месяц. Дело в том, что страны Европы активно работают над тем, чтобы найти альтернативу российскому газу. Государство-агрессорка является крупнейшим поставщиком газа для европейского континента. Больше всего катарского газа импортировал в апреле в три следующие страны:

Китай на 6,6 млрд риалов (1,8 млрд долларов);

риалов (1,8 млрд долларов); Индия;

Япония.

Что такое сальдо торгового баланса Это разница между стоимостью экспорта и импорта. Положительное сальдо торгового баланса свидетельствует о превышении экспорта над импортом. То есть страна больше продает, чем покупает. Негативное сальдо торгового баланса – превышение импорта над экспортом (страна больше покупает, чем продает).

Покупка сжиженного газа из Катара и США является одним из важнейших элементов решения проблемы для европейцев. Тем более, что именно эти две страны являются крупнейшими поставщиками этого сырья в мире.

В течение нескольких последних месяцев ряд чиновников из Евросоюза посетили Катар с целью обсуждения поставок газа. В их числе главный дипломат ЕС Джозеф Боррель и министра экономики Германии Роберт Хабек.

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Германия и Катар согласовали вопросы долгосрочного сотрудничества между в сфере энергетики . Компромисс удалось достичь 20 марта.

Сотрудничество между двумя странами – это очень серьезный шаг для Германии, которая больше всего зависит от российского сырья. Итак, официальный Берлин делает важный шаг к энергетической независимости от государства-агрессорки на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

от государства-агрессорки на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Министр экономики Германии Роберт Хабек добавил, что в ходе переговоров Катар оказал даже большую поддержку, чем они ожидали.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал , что Катар может сыграть важную роль в стабилизации ситуации на энергетическом рынке Европы. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на 20-м Дохийском форуме, которое проходило в конце марта.

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