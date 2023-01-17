Стремительное восстановление экономики Китая реально: эксперты выделили ключевые факторы

Для китайской экономики 2022 год станет одним из самых плохих периодов в истории изучения этого вопроса. Однако новые данные свидетельствуют о мощном потенциале Китая. Больше об этом – читайте дальше.

В целом за 2022 год ВВП страны выросло на 3%. Что стало вторым худшим результатом из 1976 года. В 2020 году этот показатель был равен 2,2%.

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Экономический потенциал Китая

Однако теперь ожидают, что экономическая ситуация в Китае может улучшиться в разы быстрее, чем ожидается. Одна из главных причин – отказ страны со второй экономикой мира от политики нулевой терпимости.

В то же время, квартальные и ежемесячные показатели превзошли ожидания. Этому не помешала обеспокоенность среди инвесторов относительно новых вспышек коронавируса в стране, фиксирующихся по всей стране. Напомним, что китайские власти приняли решение об отмене ряда строжайших ограничений, чтобы восстановить свою экономическую активность.

Повторное открытие страны проходит быстрее и раньше, поэтому то же самое может произойти с экономическим восстановлением,

– заявили экономисты банка Citi.

Эксперты добавили, что они заметили рост объемов продаж в ритейле и устойчивость рынка труда. Кроме того, официальная фискальная политика Китая существенно способствует росту экономических показателей страны.

С 16 января в Давосе проходит Всемирный экономический форум. В этом году мероприятие не посетят миллиардеры из Китая , экономика которого до сих пор не оправилась от вспышек коронавируса и обвала на фондовом рынке.

В то же время в JPMorgan заявили, что ожидают существенного экономического восстановления в 2023 после возобновления рабочей активности и стимулов от власти. В то время как старший экономист компании S&P Global Market Intelligence также сообщил о признаках возобновления спроса в стране:

В частности, речь идет о постепенном восстановлении мобильности, количестве пассажирских рейсов и частном потреблении;

Также во втором квартале 2023 года специалист ожидает стремительного отскока, поскольку власти Китая выделяют в качестве приоритета именно развитие экономики, а не политику нулевой терпимости к коронавирусу.

Благодаря этому китайский юань существенно укрепил позиции против доллара США на рынке. С конца ноября 2022 года валюта подорожала на 6%. Народный банк Китая недавно впервые обнародовал отчет об обращении цифрового юаня.