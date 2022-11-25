Ситуация значительно сложнее, чем в 2008 и 2000 годах, – миллиардер из США сделал тревожный прогноз

Американский миллиардер и венчурный капиталист Дуглас Леоне сделал тревожное заявление о глобальной экономике и поделился своим прогнозом дальнейшего развития событий.

По мнению американского бизнесмена, экономический спад в 2022 году в разы хуже двух предыдущих рецессий. Леоне добавил, что в современных условиях больше вызовов.

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Американский миллиардер о глобальной экономике

Дуглас Леоне, капитал которого Forbes оценивает в 5,4 миллиарда долларов, выделил несколько важных аспектов, актуальных в современном мире:

Глобальный кризис;

В мире центробанки активно поднимают процентные ставки;

Энергетический кризис;

У потребителей начинают кончать деньги;

Геополитические вызовы.

Я думаю, что сегодня ситуация гораздо сложнее, чем в 2008 и 2000 годах, – подчеркнул миллиардер.

Прогноз для технологического сектора

Экономисты считают, что шансы на начало рецессии в странахВ то время как ВВП может упасть на 0,4% за следующие 6 месяцев.

Лидеры компаний из технологического сектора и инвесторы вынуждены учитывать актуальную монетарную политику центробанков и ухудшение макроэкономических условий. К тому же с начала процессов поднятие ставок и просмотра политики, которая была во время пандемии, акции технологических компаний теряют позиции на фондовом рынке.

Леоне считает, что восстановление технологического сектора не стоит ждать до 2024 года. Например, после кризиса в 2000 году ряд публичных компаний не смогли восстановиться в течение 10 лет. Бизнесмен добавил, что нужно готовиться к тому, что в течение длительного промежутка времени факторы воздействия будут следующие:

Сокращение объемов денег у потребителей;

Падение спроса;

Техкомпании будут уменьшать свои бюджеты.

Миллиардер добавил, что компании из частного сектора, находящиеся на стадии формирования, испытают меньшее влияние по сравнению с фирмами на более поздних стадиях развития, поскольку последние более чувствительны к изменениям на публичном рынке.