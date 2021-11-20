"Я верю в великую миссию Илона Маска": как трейдер заработал 7 миллиардов долларов на Tesla

Недавно сингапурский миллиардер КоГуан рассказал, что он инвестор компании Tesla. И не обычный инвестор. По данным Bloomberg, он владеет одной из самых больших долей компании.

У КоГуана 6,31 миллиона акций Tesla. Больше только у основателя компании Илона Маска (богатейшего человека мира) и соучредителя Oracle Ларри Элисона. КоГуан начал покупать акции компании в 2019 году, и сейчас его доля оценивается в около 7 миллиардов долларов.

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Почему миллиардер покупает акции Tesla

Интересно, что стратегия КоГуана существенно отличается от главного правила, которому учат всех инвесторов – "кладите яйца в разные корзины", то есть диверсифицируйте свои инвестиции. Он же советует выбрать одну.

Выберите акции одной компании, в данном случае, Tesla. Продолжайте удваивать инвестиции. И, самое главное, продолжайте верить в Илона Маска,

– посоветовал трейдер.



КоГуан является преданным поклонником компании Tesla и его основателя / Фото твиттер ArtS3xy

Он добавил, что от такой стратегии можно как выиграть, так и проиграть. К счастью, он чаще выигрывает. Все деньги, которые имеет миллиардер, он вкладывает только в акции Tesla.

Акции Tesla: последние новости

В 2020 году акций Tesla выросли более чем на 700%.

В этом году акций продолжили тренд роста. Еще 1 января акция стоила 729 долларов, а 19 ноября – 1098 долларов, по данным Yahoo!Finance.

Tesla даже попала в элитный клуб компаний с рыночной капитализацией более 1 триллиона долларов.

Правда, прошедшая неделя была не слишком удачной для компании. Илон Маск продал часть своих акций, чтобы уплатить налоги. Это снизило их стоимость на 15,4%.

В день, когда акции компании Tesla выросли на 13% из-за сделки с Hertz по продаже 100 тысяч электромобилей, сумма, которую заработал КоГуан, была десятизначной. То есть, по меньшей мере, 1 миллиард долларов.