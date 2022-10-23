От трудоголиков к революционерам: кто они – самые мощные инвесторы мира
Источник:DSP Mutual Fund
Инвестиции – это хорошо известный инструмент для создания капитала. За годы существования этой сферы возникли разные направления и стили. Кроме того, индустрия стала более профессиональной, а также появились подлинные титаны на этом рынке.
Несколько известных инвесторов внесли вклад в развитие инвестиций как профессии. Поэтому в материале говорится о самых известных и влиятельных инвесторах мира, их философиях и подходах.
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Уоррен Баффет
Уоррен Баффет отмечает, что инвестиции – это инструмент на длительный период. Также он добавил, что инвестировать нужно только со скидкой в справедливую стоимость актива. Миллиардер придерживается еще и других принципов работы:
- Не инвестировать в компании, которые работаю в непонятных секторах или сильно зависят от сырьевых товаров (газ, нефть);
- Здоровая доходность дивидендов;
- Инвестировать в компании без долгов или с низким уровнем долга;
- Компании должны иметь стабильную и/или возрастающую рентабельность на рынке, что свидетельствует о том, что они способны генерировать наличные деньги и финансировать в собственный рост.
На момент создания этого материала, Баффет владеет капиталом в размере 98,8 миллиарда долларов, согласно Forbes.
Джордж Сорос
Сорос – это один из самых известных инвесторов на краткосрочной дистанции в современном мире. Он создал свой капитал благодаря агрессивным ставкам на иностранные валюты, сырье и активы, основываясь на его макроэкономических прогнозах. К примеру, в 1992 году Сорос сделал ставку на падение британского фунта. Сейчас его капитал издание Forbes оценивает в 6,7 миллиарда долларов.
Билл Гросс
Это основатель компании Pacific Investment Management Company и филантроп. Его фирму называют крупнейшим облигационным фондом в мире. Гросс известен как работник казино Лас-Вегаса с двумя университетскими дипломами, который говорит, что научился большинству своих навыков инвестирования за столом в блэкджек:
- Никогда не занимай слишком много;
- Никогда не рискуй слишком большим капиталом.
В 2011 году он предостерег от инвестирования в казначейские облигации США в то время, когда доходы были под угрозой из-за инфляции. На сегодня его капитал Forbes оценивает в 1,6 миллиарда долларов.
Питер Линч
В прошлом руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund. Во времена его руководства доход стабильно достигал отметки выше среднего и вырос с 20 миллионов долларов до 14 миллиардов долларов. Линч является активным сторонником подхода "никогда не отключаться".
Он круглосуточно работал, исследуя рынок и общаясь с компаниями. Кроме того, Питер Линч во время инвестирования руководствуется фундаментальным подходом. Основные его принципы:
- Инвестировать в то, что вы хорошо знаете;
Важность хорошего менеджмента компании;
Не следует пытаться предусмотреть макроэкономические индикаторы, например базовую ставку;
Управляться здравым смыслом, оценивая основные принципы компании (можете ли вы описать чем занимается компания, и почему вы инвестируете).