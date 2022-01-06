Из-за протестов падает биткоин, потому что Казахстан – среди лидеров майнинга

В Казахстане массовые протесты начали набирать обороты. На фоне этого в стране ухудшается ситуация с экономикой.

На это уже отреагировала главная криптовалюта мира – биткоин. Он упал до 44 054 долларов и продолжает обесцениваться.

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Биткоин упал более чем на 4%

Во время запретов в майнинговой сфере на территории Китая Казахстан стал второй страной по количеству майнинга биткоина. Недавнее отключение от сети повлияло на рынок криптовалют. Биткоин упал с 48689 долларов – на 4,34%.

Что такое майнинг Это Это процесс создания криптовалюты . С помощью соответствующих вычислений происходит защита от использования тех же единиц валюты. Майнинг состоит в том, чтобы помещать новые совершенные транзакции в блокчейн. Добывать деньги может фактически каждый, ведь контроль за эмиссией не происходит.

Какая в целом в Казахстане ситуация с биткоинами

Казахстан находится на второй строке с хешированием (преобразованием входного массива данных) этой криптовалюты. На страну приходится 1 8% общей добычи биткоинов. Первое место занимают США.

Протесты в Казахстане: главное

Еще 3 января митингующие вышли на улицы Казахстана, требуя снизить цену на газ. Затем они предъявили новые требования.

Из-за активизации протестов в государстве выключили интернет и не включали в течение 7 часов.

В конце концов в Алматы и области ввели режим чрезвычайной ситуации. Это объявил президент.

Число жертв уже давно больше сотни. В сети появилось шокирующее видео.

Силовики готовятся к массовой зачистке. В то же время власти отрицают эту информацию.

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