Информация – это новое "золото": как на этом зарабатывать

Информация на финансовых рынках имеет решающее значение для принятия решений. Ведь чаще всего тот, кто первым узнает о каком-то событии, или получает те, или иные данные, может вовремя открыть сделку и заработать на этом. Именно поэтому стоит быть в курсе последних событий как в глобальном мире, так и на финансовых рынках

Чтобы правильно использовать информацию, прежде всего нужно понимать, какие виды информации существуют и как они влияют на стоимость финансовых инструментов. Больше об этом и возможности для инвесторов – читайте в материале 24 Канала.

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Основные типы финансовой информации

Фундаментальная информация . Речь идет о макроэкономических данных. Например, показатели инфляции и безработицы в стране, а также данные о финансовом состоянии компаний (доходы, прибыль, активы).

. Речь идет о макроэкономических данных. Например, показатели инфляции и безработицы в стране, а также данные о финансовом состоянии компаний (доходы, прибыль, активы). Данные о новостях и событиях, происходящих в мире . К этому типу можно отнести информацию о природных и техногенных катастрофах, войнах, политических и других событиях.

. К этому типу можно отнести информацию о природных и техногенных катастрофах, войнах, политических и других событиях. Различные мнения экспертов, аналитиков или обычных инвесторов. Это могут быть как прогнозы от ведущих аналитиков мощной финансовой компании, так и просто слухи, которые распространяют в социальных сетях.

Также стоит отметить такой тип информации, как технический анализ, базирующийся на изучении динамики котировок на рынке.

Как информация влияет на финансовые рынки / Фото Unsplash

Как информация может повлиять на динамику активов на финансовых рынках

Информация, особенно если она является уникальной и важной, может быстро изменить восприятие стоимости актива инвесторами. Например, новость о том, что какая-то компания выпускает инновационный продукт или получила хорошую прибыль по итогам квартала, может повлечь подорожание ее ценных бумаг.

Так же данные об инфляции, безработице, прогнозы по экономическому росту или изменения в законодательстве могут стать причиной существенных колебаний курса, для примера, той или иной валюты. Это, в частности, является основой инсайдерской торговли – заключения сделок инвесторами с доступом до еще неопубликованные данные, которые могут повлиять на динамику актива после публикации. В большинстве стран мира такая торговля запрещена национальным законодательством.

Как информация влияет на финансовые рынки / Фото Unsplash

Однако повлиять на стоимость финансового инструмента могут не только официальные данные, но и просто непроверенные слухи. В частности, иногда в социальных сетях начинают распространять информацию, например, о быстром росте котировок того или иного актива. Постепенно на нее обращают внимание все больше трейдеров, которые также начинают активнее покупать инструмент, способствуя его подорожанию.

Такая "процедура" известна под названием Pump and Dump, что переводят как "накачка и сброс". Как правило, после искусственного увеличения стоимости актива, организаторы схемы его продают по завышенным ценам. Следующий этап – прекращение распространения соответствующей информации, что приводит к возвращению актива к прежним ценовым уровням и убыткам для других инвесторов.

Как использовать информацию на финансовом рынке

Чтобы правильно использовать информацию для получения прибыли, нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, необходимо быть в курсе событий и быстро реагировать на новые данные. Во-вторых, важно использовать максимальное количество источников информации, а также комбинировать использование как фундаментальных данных, так и данных технического анализа, и безусловно следить за новостным фоном и мнением других участников рынка. В-третьих, стоит учитывать то, чтобы источники данных, которые используют, предоставляли проверенную и правдивую информацию.

Как информация влияет на финансовые рынки / Фото Unsplash

Не менее важно выбрать торговую платформу, которая позволит удобно инвестировать в различные активы, следить за новостями и анализировать рынки. Одной из таких платформ является Libertex от Forex Club. В этой платформе инвесторам доступно более 300 различных финансовых активов: от CFD-контрактов (Contracts For Difference, контракты на разницу цен) на акции, которые позволяют зарабатывать на динамике котировок без физической поставки, до криптовалют.

С Libertex можно работать как с компьютеров через веб-интерфейс, так и с мобильных телефонов, с помощью приложений для iOS и Android. Кроме того, платформа предлагает своим клиентам ленту финансовых и аналитических новостей, а также бесплатные инструменты технического анализа, которые позволяют самостоятельно прогнозировать дальнейшую динамику котировок.

Первые шаги и полезные опции для инвесторов

Начать инвестировать и получить возможность заработать с платформой Libertex достаточно просто. Для этого достаточно сделать несколько шагов. Алгоритм действий таков:

Открыть и пополнить счет;

Выбрать актив и сумму инвестиционной сделки;

После этого нужно определиться с направлением сделки и нажать кнопку "купить", чтобы получить доход на росте, или – "продать", чтобы монетизировать снижение выбранного инструмента;

Далее останется только закрыть сделку в том же окне, когда прибыль достигнет желаемого уровня.

Как информация влияет на финансовые рынки / Фото Unsplash

К тому же можно осуществить несколько сделок на бесплатном демо счете, который предлагает Libertex, используя виртуальные 50 тысяч долларов. Это поможет разобраться в особенностях работы платформы и научиться правильно инвестировать средства. После этого в один клик можно перейти на реальный счет, чтобы начать зарабатывать по-настоящему.

Уже более 2,9 миллиона начинающих и опытных инвесторов со всего мира уже выбрали эту платформу для инвестиций и заработка. Присоединяйтесь к успешным инвесторам, следите за информационными потоками, анализируйте рынок и получайте прибыль на финансовых рынках вместе с Libertex от Forex Club.

Торговля финансовыми инструментами – это рисковая деятельность, которая может приносить как прибыль, так и убытки. Размер возможных убытков ограничен суммой депозита.