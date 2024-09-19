Впервые в истории: Индия обогнала Китай на глобальном финансовом рынке

Индия демонстрирует более сильные позиции на международной арене, чем Китай. Об этом свидетельствует динамика Индекса MSCI.

Индия опередила Китай на глобальном рынке

Индия впервые в истории обогнала Китай в ключевом Индексе акций MSCI. Этому способствовал устойчивый экономический рост и мощные потоки капитала, пишет Reuters.

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Позиции Индии в Индексе Индии в Индексе MSCI, который включает ценные бумаги компаний с большой, средней и малой капитализацией, выросли до 2,35%. В то же время показатель Китая остановился на уровне 2,24%. Об этом говорится в отчете Morgan Stanley. Напомним, что вес Китая в этом индексе был на пике в 2021 году.

Интересно! В тройку лидеров в Индексе MSCI входят США, Япония и Великобритания соответственно.

Кроме того, добавляют, что номинальные темпы роста ВВП Индии втрое превышает аналогичный показатель в Китае. В результате это приводит к серьезным расхождениям в условиях роста прибылей. В Morgan Stanley ожидают, что вес Индии в этом индексе будет нарастать благодаря показателям на рынке, улучшению ликвидности и тому подобное.