Нефтеперерабатывающие заводы Индии – крупнейшего в мире импортера российской морской нефти – активно ищут альтернативных поставщиков. Таким образом они хотят подстраховаться накануне встречи президентов США и России.

Почему Индия ищет новые месторождения нефти?

Президент Дональд Трамп, рассчитывая на успех в переговорах с Путиным, требует от Индии прекратить закупки российской нефти по сниженным ценам и вдвое увеличить пошлины на товары из этой страны. Этот шаг заставил переработчиков третьего по величине потребителя нефти в мире пересмотреть свои закупочные планы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

На этой неделе государственные нефтеперерабатывающие компании Индии приобрели крупные партии нероссийской нефти с поставкой в сентябре-октябре. Активные закупки альтернативных сортов нефти начались после первых предупреждений из Вашингтона.

Интересно! Indian Oil и Bharat Petroleum закупили сырье в разных регионах – от США и Бразилии до стран Ближнего Востока.

Как отмечается, Саудовская Аравия намерена отправить в Индию около 22,5 миллиона баррелей нефти для отгрузки в сентябре. По данным аналитической компании Kpler, последний раз объем импорта из Саудовской Аравии превышал этот показатель в сентябре 2024 года.

Почему встреча Трампа и Путина повлияет на Индию?

Встреча Трампа и Путина, запланированая на пятницу, 15 августа, будет внимательно отслеживаться отраслью, которая ожидает сигналов о том, ослабят ли США давление на российские поставки или усилят его. Индия традиционно поддерживает тесные связи с Россией, а на следующей неделе министр иностранных дел Джайшанкар отправится в Москву с делегацией, в которую, вероятно, войдет и министр нефти Панкадж Джайн.

Исторически Индия не была крупным покупателем российской нефти, полагаясь в основном на поставки с Ближнего Востока. Ситуация изменилась в 2022 году после вторжения в Украину и введения странами G7 ценового предела в 60 долларов за баррель.

Важно! К середине 2025 года импорт российской нефти в Индию составлял около 1,7 миллиона баррелей в сутки, или почти 37% от общего объема зарубежных закупок. В основном это была нефть марки Urals средней плотности, которую можно заменить поставками из стран Ближнего Востока.

При этом ожидается, что частные индийские НПЗ, такие, как Reliance Industries и Nayara Energy, продолжат закупки российской нефти, в том числе по долгосрочным контрактам, даже несмотря на то, что государственные предприятия воздерживаются от спотовых сделок с отгрузкой в октябре.

Российские поставщики уже активнее предлагают нефть Urals китайским покупателям, реагируя на возможные ценовые изменения.

Что мешает Индии покупать российскую нефть?

Тем временем индийские компании, сохраняют интерес к российской нефти, но сталкиваются с осторожностью банков и логистических операторов, которые опасаются возможного введения Трампом вторичных санкций против участников таких сделок.

По словам трейдеров, в этих условиях некоторые частные компании могут все чаще прибегать к расчетам через небольшие банки, использовать китайские юани и суда с нераскрытой принадлежностью.