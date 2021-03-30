Индекс доллара обновил 5-месячный максимум: причины стремительного роста
Индекс доллара США достиг 5-месячного максимума и продолжает укреплять свои позиции. Что стало причиной важных изменений на валютном рынке – читайте дальше.
Источник:Украинский капитал
С начала 2021 года индекс американского доллара вырос почти на 4%. По данным Business Insіder, американская национальная валюта пересекла новую психологическую отметку и находится на уровне 93,19.
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Причины роста
Укрепление позиций американского доллара связывают со стремительным падением японской иены. На данный момент, доллар США вырос против национальной валюты Японии на 0,39% и остановился на уровне 110,24 иены за доллар.
Индекс доллара в 2021 году / Инфографика Libertex
Индекс доллара обновил свой годовой максимум на фоне новостей о росте доходности казначейских облигаций США. Известно, что этому способствовало ускорению процесса вакцинации, тогда как масштабные стимулы усилили опасения американских властей по поводу инфляции.
Опасения инвесторов относительно последствий возможного краха хедж-фонда Archegos Capital тоже повлияли на ситуацию на валютном рынке. Добавим, что эти сомнения несколько ослабли после начала торгов в Азии.
Индекс доллара США вырос / Фото unsplash
Причины падения
В конце 2020 позиции доллара США на валютном рынке стали гораздо слабее. Индекс доллара упал до минимума с 2018 года. Тогда соотношение доллара к другим шести валют сократился на 0,33% до 92,03.
Падение американской нацвалюты связывают с ростом заинтересованности инвесторов в рисковых активах и золоте. Хотя, в начале пандемии коронавируса вкладчики считали, что доллар является "безопасным убежищем".
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