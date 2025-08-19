Китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки российской нефти марки Urals. Они воспользовались скидками на партии, от которых отказалась Индия на фоне введения торговых пошлин со стороны США.

Сколько российской нефти купил Китай?

Хотя Китай традиционно является крупнейшим покупателем российской нефти, он в основном покупает сырье с Дальнего Востока – нефть ESPO. Однако в августе поставки нефти марки Urals в Китай из портов Балтийского и Черного морей достигли почти 75 тысяч баррелей в сутки, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Индия ищет новые источники нефти по всему миру: при чем здесь Трамп

Как отмечается, такие объемы нефти почти вдвое превышают средний объем с начала года – около 40 тысяч баррелей в сутки. Одновременно экспорт в Индию снизился до 400 тысяч баррелей в день против среднего уровня в 1,18 миллиона баррелей.

В целом китайские НПЗ находятся в более выгодном положении, чем индийские, и могут продолжать закупки российской нефти. Нефть Urals, поступающая с запада России, остается конкурентоспособной по сравнению с сортами из стран Ближнего Востока,

– отметил аналитик Energy Aspects Цзянань Сан.

Почему Китай начал активнее скупать российскую нефть?

На мировом рынке нефти внимательно отслеживают изменения потоков, поскольку президент США Дональд Трамп активизирует дипломатические усилия, добиваясь прекращения войны в Украине.

В рамках этих действий Вашингтон удвоил тарифы на весь импорт из Индии в наказание за закупки российской нефти, но воздержался от подобных шагов в отношении Китая, находясь в режиме торгового перемирия с Пекином.

Одно можно сказать точно: Трамп не станет делать то, что изначально обречено на провал. Давить на Индию ему удается, и это может дать результат. Но на Китай? Вряд ли,

– отметил руководитель отдела товарных рынков в Rystad Energy A/S Мукеш Сахдев.

Недавно Трамп заявил, что не будет повышать пошлины на китайские товары из-за закупок российской нефти, сославшись на достигнутый с Владимиром Путиным прогресс в переговорах о прекращении войны.

Одновременно советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро назвал действия Индии "оппортунистическими и крайне разрушительными", но признал, что Вашингтон не может позволить себе подобные меры в отношении Китая.

Важно! Китайские НПЗ, крупнейшие в Азии, вероятно, уже приобрели 10-15 партий нефти Urals с поставкой в октябре и ноябре. Это превышает обычный объем закупок.

По информации трейдеров, в последние недели Urals предлагалась с премией в 1 доллар за баррель. При этом дополнительных скидок не наблюдалось из-за высокого интереса китайских НПЗ.

Не удивлюсь, если в ближайшие дни Китай увеличит закупки ноябрьских партий, если цены на Urals останутся привлекательными,

– заявил старший аналитик по сырой нефти в Kpler Муюй Сюй.

Как отмечается, сейчас у берегов Китая стоят два танкера с Urals – "Георгий Маслов" и "Зенит", каждый вместимостью около 1 миллиона баррелей.

В ближайшие недели ожидается прибытие в порт Чжоушань, где расположена база Zhejiang Petroleum & Chemical и стратегические нефтехранилища, еще нескольких судов с российской нефтью.

Избыточные российские объемы все равно нужно куда-то девать, и Китай может принять их только в хранилища. Без китайских закупок российская нефть будет вынуждена дешеветь, чтобы найти новых покупателей,

– добавил Сахдев.

По словам трейдеров, индийские переработчики пока воздерживаются от закупок, хотя получают предложения по Urals.