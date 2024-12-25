Илон Маск может установить уникальный рекорд: его капитал приблизился к безумному пределу

Илон Маск –это самый богатый человек мира. Он неоднократно устанавливал уникальные рекорды. И похоже, что он на пути к новой финансовой вершине.

Илон Маск – самый богатый человек мира

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск может стать первым человеком, капитал которого достигнет 500 миллиардов долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По состоянию на 25 декабря 2024 года капитал Илона Маска составляет 474 миллиарда долларов. С начала года он стал богаче на 245 миллиардов долларов или более чем на 106%.

Существенно капитал предпринимателя вырос после победы Дональда Трампа на выборах в США. Напомним, что миллиардер входит в команду американского политика.

Интересная деталь! Маск это первый человек в мире, состояние которого пересекли отметку в 300 и 400 миллиардов долларов.

В тройку самых богатых людей в мире также входят Джефф Безос и Марк Цукерберг. Они обладают капиталами в размере 248 миллиардов долларов и 215 миллиардов долларов соответственно.